Rajoy considera ilegal una investidura de Puigdemont y amenaza con mantener el artículo 155

Mientras en este país, la incultura, el analfabetismo, el borreguísimo, el burrismo y un sinfín de ...ismos más, no se corrija (cosa que veo muy difícil), la cosa seguirá igual y sin remedio.



¡España es fascista y falangista! desde la mutación que sufrió durante la dictadura de otro nefasto gallego. Se necesitaran como mínimo 3 o 4 generaciones más para revertir esta tendencia y dudo mucho que exista tiempo para ello, ya que antes se jodera la bolita tierra y todos al carajo.



El tal M. Rajoy, tiene un complejo de inferioridad más grande que el que tenía su predecesor el del trio de la Azores y de las armas de destrucción masiva. Este tipo de “gente”, usan el poder dictatorial para encubrirlo y dar sensación mando, pero la realidad es que son peleles hasta en sus casa.



Me importa un carajo, Cataluña, el 155, que los ángeles no tangan sexo o que dios sea verde. La única forma de arreglar esto es ignorarlos y cumpliendo las leyes como ellos la cumplen. Es decir, pasándoselas por los huevos.



Dios no creo al hombre a su imagen y semejanza, fue el hombre el que creo a Dios a su imagen y semejanza.