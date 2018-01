Solo el 23% de los catalanes quiere continuar con la vía unilateral de independencia

Me puedes explicar en que ha salido fortalecida España, si fortalecida es que se vayan a Madrid sedes y poco más me parece que a las de más comunidades poco les ha afectado el tema este del procés, ni para bien ni para mal porque además la risa la ha hecho Cataluña pero España también, de momento cerca de 100 millones de euros los barquitos con la policía que pagará poca ropa ósea el pueblo catalán y español, el turismo ha bajado pero esas divisas que se pierden las pierde también el Estado Español, lo malo para Cataluña hoy por hoy es malo para España y Cataluña seguirá jodida al igual que España que también esta jodida. Quitaros las orejeras que no os dejan ver la realidad que unos y otros se necesitan para engañaros y el loby catalán no perderá fuerza porque está globalizado por toda España desde hace tiempo incluidos los del cava y lo preocupante es que ya no les interesa ni España ni Cataluña a muchos de ellos y acabarán en países de mano de obra más barata que en España que ya es decir y nosotros listos donde los haya seguiremos con los odios entre vecinos y los del loby descojonandose.