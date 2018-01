Inés Arrimadas: "Una investidura telemática degradaría a la Generalitat"

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña. Imagen: elEconomista.

Cuando le preguntas por qué no ha intentado formar Gobierno, al menos simbólicamente, siendo la ganadora de las elecciones en Cataluña en votos y escaños, culpa a la ley electoral y señala a Podemos como los responsables de allanar el camino a los independentistas. A pesar de todo, está contenta y ni quiere ni puede ocultarlo, porque considera un hito histórico que, por primera vez, un partido constitucionalista le haya doblado el pulso a los independentistas.

Además, aunque siempre utiliza el nosotros y huye del yo, su victoria le ha situado junto al líder de su partido en la política que mejor representa al proyecto que defienden: es joven, bien preparada, de verbo fácil y con un discurso ideológicamente muy amueblado, de centro en estado puro y sin medias tintas.

La entrevista con Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) se celebra nada más concluir la sesión del Parlament de Cataluña donde se ha elegido al sucesor de Forcadell, de quien se teme lo peor: "Volverá a las andadas e intentará que se declare de nuevo la independencia", afirma. Dice que Puigdemont no será presidente de la Generalitat, que terminará solo, abandonado por los suyos . "Cataluña no volverá a ser el hazmerreír internacional con una investidura telemática", sentencia.

Los independentistas vuelven a controlar la mesa del 'Parlament'. ¿Estamos como estábamos, o el nuevo president Torrent dejará atrás la etapa de confrontación de Forcadell?

Torrent ya ha dicho que es heredero de Forcadell, que se siente muy honrado de ser su sucesor y, por tanto, para nada le ha hecho una enmienda a la totalidad. Conociendo la trayectoria de Torrent, tengo pocas esperanzas de que sea un president de todos los diputados y creo que va a volver a las andadas, a seguir con la matraca de la independencia, sin respetar las leyes ni las resoluciones judiciales.

¿Qué significado da a la dura intervención de Ernest Maragall? ¿Fue un mitin o un reparto de papeles?

El discurso de Maragall es lo que realmente piensan los políticos independentistas, y el de Torrent, lo que dicen a veces para parecer moderados. Al final, lo importante no es solo lo que dicen, sino lo que hacen.

Sus adversarios dicen que usted no ha intentado formar Gobierno porque no se siente ganadora, ¿es así?

Tras el resultado tan nefasto que ha tenido, el PP está obsesionado con atacar a C's. Si no podemos formar Gobierno es por la ley electoral que PP y PSOE han mantenido durante tantos años y también porque ellos han tenido un descalabro monumental en las urnas. A mí me encantaría poder sumar, y si no hemos conseguido la Presidencia del Parlament es porque Podemos ha decidido apoyar y allanar el camino a los independentistas.

Vamos, que aunque no gobierne se siente la vencedora moral. Pero, sin poder, ¿de qué sirve eso?

No es que me sienta ganadora moral, es que soy la ganadora de las elecciones, y hemos conseguido algo histórico: que por primera vez un partido constitucionalista nacional gane las elecciones en Cataluña en votos y en escaños. Es un hito histórico, ha servido para ir desmontando el relato de los independentistas. No es verdad que Cataluña se quiera independizar del resto de España. No es verdad que esto es un problema entre Cataluña y el resto de España. Es un problema entre catalanes. Nuestra victoria demuestra que el independentismo tiene menos porcentaje de voto, menos escaños, y menos fuerza que hace solo unos meses. No se van a solucionar 35 años de nacionalismo en cinco días, pero estamos ya en el camino de deconstrucción nacionalista y no de construcción.

¿Cree que Podemos es la mano que mece la cuna del independentismo, y por eso están bajando en votos?

Podemos es el balón de oxígeno del independentismo. El gran problema de Podemos es que sus votantes no son independentistas, pero muchos de sus dirigentes sí, y por eso han sacado 8 escaños, cuando venían de un resultado mucho mejor en las generales. Cada vez que buscamos a Podemos, lo encontramos al lado del independentismo, lo ha hecho ahora con la elección de la mesa del Parlament. Podemos, con su actitud, alarga el procés. Eso les está pasando factura en toda España, porque se ha puesto del lado de quienes quieren romper el país.

¿Puigdemont será presidente por vía telemática, aunque los letrados del 'Parlament' hayan dicho que no?

Puigdemont no puede volver a ser presidente, porque está huido de la Justicia en Bélgica, porque ha perdido las elecciones y porque se ha presentado en una coalición electoral con un partido que ha sido condenado a pagar 6,6 millones de euros por corrupción. Puigdemont es la última persona que debe ser presidente de la Generalitat. Una investidura telemática a un huido de la Justicia degradaría por completo la institución.

Pues él y Junts per Catalunya siguen empeñados, y dicen que no hay 'plan B', aunque en ERC no parecen dispuestos a seguirles el juego

El independentismo está roto, y los navajazos han sido muy evidentes en estos días. Mucha gente en ERC no quiere que Puigdemont sea presidente, pero no se atreven a decirlo en público. Es impensable que un señor huido de la justicia sea presidente de la Generalitat, y sea investido telemáticamente. ¡Ya está bien de tonterías! Y de que se degrade la imagen de Cataluña en el exterior. No hay ningún presidente de la Generalitat que haya denigrado tanto a las instituciones como Puigdemont, ni siquiera Pujol o Mas llegaron a tanto. La corta etapa de Puigdemont, por suerte, ha acabado. Él tiene que aceptar su fracaso, terminar con la farsa, y admitir que no está en el futuro político de Cataluña, porque el procés es pasado, no es futuro.

Con la sentencia del 'caso Palau', que ha llevado a la cárcel a sus máximos responsables, ¿se ha hecho justicia o ha sido demasiado dura como dicen ellos?

Con el caso Palau, se ha hecho justicia. Nosotros llevamos 11 años denunciando el chiringuito que tenían algunos en las adjudicaciones públicas, diciendo que con la bandera tapaban casos de corrupción, y al final hay una sentencia que lo confirma. Ha habido mordidas, ha habido 3 o 4 por ciento, y gente que se ha llevado el dinero de los catalanes a manos llenas, mientras decían España nos roba. Cuando los que robaban eran ellos. Esta sentencia es la muestra de que ha habido gente que se ha vuelto de la noche a la mañana independentista, a medida que avanzaban las investigaciones del Palau y se veían acorralados por la justicia.

¿Como quién? ¿A quién se refiere?

A Artur Mas, que cuando se empezó a investigar el caso Palau, de repente se convirtió en independentista. A partir de ahí vio en la estelada la panacea para ocultar los recortes salvajes que hizo, y también los casos de corrupción. La estelada ha sido una manta perfecta para intentar tapar la corrupción y los recortes en servicios públicos. Leer las cosas que han dicho los que han declarado en el juicio produce repugnancia y vergüenza ajena.

Pues en el 'caso Palau' Mas no ha sido ni siquiera imputado

Yo me remito a lo que han dicho los propios condenados en sus declaraciones ante el juez: que ellos respondían a órdenes, y que los presidentes del partido eran los que mandaban y partían el bacalao. En cualquier caso, creo que la etapa de Mas se ha acabado y la etapa de Puigdemont, también. Hay que dejar atrás no solo la corrupción, sino también la bandera con la que algunos han querido taparla.

¿Cómo analiza que Artur Mas haya renunciado a su cargo minutos antes de conocerse esta sentencia?

Creo que aquí hay algo que huele a chamusquina. Parecía que Mas no se iba a ir ni con agua caliente, y justamente horas antes de que salga la sentencia del Palau donde están claras las mordidas que afectaban a la cúpula de su partido, se marcha. Por eso digo que Mas, junto con Puigdemont, representan las etapas políticas más oscuras de Cataluña y que más han afectado a la cohesión social. Hay que pensar en el futuro, y ninguno de estos dos señores pueden volver a ser presidentes.

¿La vía unilateral está muerta o revivirá con los rescoldos?

Los independentistas saben que con el procés y la vía unilateral no van a ninguna parte. Además, están más desunidos y más rotos que nunca. El único que está intentando revivir el pasado es Puigdemont; todos los demás están en el "sálvese quien pueda" del procés. Les falta ser valientes y reconocer en público lo que ya dicen casi todos en privado: que la vía unilateral no ha traído nada bueno.

¿Usted hace distinción entre Junqueras, que está en la cárcel asumiendo su responsabilidad, y Puigdemont que ha huido?

No entro a valorar la diferencia de comportamiento que han tenido uno y otro, que evidentemente ha sido distinta. Lo que digo es que los dos están incapacitados para gobernar, porque si se diera el caso volverían a hacer lo mismo que han hecho. ¿Si gobernaran Puigdemont o Junqueras, volverían de nuevo a saltarse las leyes y a poner Cataluña patas arriba? Sin duda, ambos ya han hecho todo el daño que podían a la economía y a la convivencia en Cataluña. Espero que no tengan más oportunidades de repetirlo.

¿Cree que tienen un 'plan B' para sustituir a Puigdemont o no se pueden descartar repetir las elecciones?

No sabemos exactamente lo que va a pasar. Ellos están debilitados, tienen menos escaños y porcentaje de votos, y van a sufrir mucho para poder mantener esta farsa. Lo que sí está claro es que nosotros seguiremos al pie del cañón, vamos a garantizar que volverá el sentido común a Cataluña a corto o medio plazo, pero volverá. El nacionalismo ha crecido a pasos agigantados, con la aquiescencia del PP y el PSOE. Los viejos partidos del bipartidismo tienen que reflexionar sobre por qué han consentido que lleguemos hasta estos extremos, con sus tripartitos, sus cesiones a Esquerra de la educación y los medios de comunicación, etc. PP y PSOE no han sabido tener un proyecto ilusionante para toda España, se han puesto a copiar o pactar con los nacionalistas, y nosotros estamos en el camino de rebatir los argumentos del independentismo, pero queda mucho trabajo por hacer.

En resumen, que C's, desde la oposición, no les va a dar un respiro

Nosotros seguiremos siendo implacables contra el independentismo y constructivos, como hasta ahora, ya que somos el grupo más activo en la presentación de propuestas sociales y económicas. En Cataluña somos la esperanza de esa mayoría social que quiere seguir siendo catalana, española y europea y ahora lo seremos con más escaños, más votos y más fuerza. Lideramos la alternativa al independentismo en Cataluña.

¿Usted apuesta por mantener el 155 si Puigdemont sigue en su empeño de ser presidente?

Los letrados del Parlament han hecho un informe demoledor, diciendo que no se puede ser presidente por Skype, y yo creo que esa barbaridad no se va a producir, diga lo que diga el señor Puigdemont. Nosotros en ningún momento vamos a aceptar que se salten de nuevo el reglamento y, si eso se produjera, le exigiremos al Gobierno que recurra de inmediato al Tribunal Constitucional.

¿Pero el 155 debe tener fecha de caducidad o, si no hubiera estabilidad, debería seguirse aplicando?

El 155 no tiene sentido cuando hay un Gobierno que respeta las leyes y las resoluciones judiciales.

¿Que las encuestas den a C's como ganador de las próximas elecciones generales es solo una tendencia o puede convertirse en realidad?

Las encuestas son las encuestas y, por tanto, hay que ser prudentes, pero todas las tendencias dicen que Ciudadanos se consolida como alternativa de gobierno. Somos un partido preparado para gobernar España y capaz de ilusionar de nuevo a la mayoría de españoles con un proyecto común. Creo que la victoria en Cataluña y nuestro trabajo parlamentario, como personas responsables, garantizando la estabilidad y las reformas, se ha tenido en cuenta.

Pues el PP está que trina por su falta de generosidad para cederles el diputado que les permitiría tener grupo propio en el 'Parlament'...

Vamos a luchar para que el PP tenga los mismos derechos que cualquier otra formación política en el Parlament. Y para ello vamos a registrar una petición en la Mesa del Parlament. Lo que se esconde detrás del enfado del PP es que si tuviera grupo propio cobrarían una subvención de alrededor de 800.000 euros, y nosotros no podemos hacer que los catalanes les paguen esa parte de la campaña electoral con los resultados nefastos que han tenido. De hecho, nosotros hemos estado varias veces en el grupo mixto en el Parlament y actualmente lo estamos en el Senado y nunca se nos ha ocurrido pedir diputados para tener grupo propio.

Dígame ¿ahora tienen mayor adversario en Rajoy que en los independentistas?

Nuestros enemigos son el paro, la corrupción, la precariedad, y la crisis política e institucional, entre otros. El bipartidismo ha marcado la política de este país en las últimas décadas, pero esa etapa está llegando a su fin. Hemos demostrado que el bipartidismo no es necesario para mantener la estabilidad y, además, es evidente que con el bipartidismo no se han abordado las reformas profundas que necesita este país.

Vamos, que ve a Albert Rivera en la Moncloa

El bipartidismo está bajando y hay una formación política nueva que no ha parado de crecer: Ciudadanos. Hemos podido dar estabilidad cuando se necesitaba, apoyado presupuestos, hemos exigido cambios y reformas; eso lo están reconociendo los ciudadanos. Yo estoy convencida de que tarde o temprano Albert Rivera va a ser presidente de España, no me cabe la menor duda, pero nosotros no estamos pensando en las próximas elecciones, sino en ser útiles a los ciudadanos cada día.

¿Lo de Tabarnia es una broma o un espejo que pone a los independentistas ante sus contradicciones?

A mí Tabarnia me parece una broma fantástica, que pone al independentismo contra las cuerdas y ante el espejo de sus propias falacias. Ni lo consideramos como algo real, que tenga futuro, ni es nuestro proyecto político, es una herramienta argumental útil que hace que los independentistas se contradigan ante sus propios argumentos.

¿Le parece bien que el Gobierno proponga que se utilice toda la vida laboral para calcular la pensión?

Aún no conocemos los detalles de esta propuesta. No nos parece mal siempre que sea voluntario, ya que puede ayudar a aquellos trabajadores que salieron prematuramente del mercado de trabajo aun teniendo largas vidas laborales. En cualquier caso, creemos que el sistema de pensiones requiere de profundas reformas surgidas del consenso, no parches que salen cada día a golpe de titular. Necesitamos reformar el mercado laboral, pero también abordar otras cuestiones, como el aumento de la natalidad.

