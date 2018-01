'El Bigotes' señala a Camps como la persona que ordenó pagar en negro a la red Gürtel por los actos de campaña

Si no fuera porque el idioma es diferente aunque los dos tienen raíces latinas, tengo la impresión de vivir en Sicilia, Nápoles o Calabria.



Al juez Falcone se lo cepillaron por perseguir a las mafias italianas, ¿a cuántos se han cepillado en la gloriosa España?.



El país del imperio de la ley, dicho por el padrino M. Rajoy, sigue inmerso en los pensamientos de una época negra del que ni ha salido, ni saldrá.



¿Transición modélica o continuismo de lo anterior?. Visto lo que hay y quienes ocupaban y ocupan los lugares relevante de esa modélica transición, no tengo la menor duda que se trata de los mismos elementos con sus mismos engaños, mentiras, confabulaciones y espíritus dictatoriales.



Esto es como la jodienda que no tiene enmienda. Así que sigan jugando al teto con estas gentes y respeten al “estado de derecho”, que ellos nunca respetaron.