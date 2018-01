770 420

Rajoy quiere celebrar el Debate sobre el estado de la Nación antes de primavera para no molestar a los PGE

Hablará con el resto de partidos para formalizar una fecha

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hablará con los grupos parlamentarios para acordar una fecha para celebrar el Debate sobre el estado de la Nación antes de la próxima primavera, aunque sin "alterar" el debate sobre Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, que ha explicado que Rajoy está determinado a celebrar el Debate sobre el estado de la Nación pero que el Ejecutivo no quería que esta cita "alterara" el calendario de aprobación de los Presupuestos para este año. "Lo que el Gobierno quiere es ordenar los debates parlamentarios y próximamente el presidente hablará con los grupos parlamentarios para celebrar ese Debate sobre el estado de la Nación antes de la primavera", ha revelado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha asegurado, Rajoy "siempre se somete con agrado" a este debate parlamentario porque cree que es "una manera muy importante" de explicar las decisiones del Gobierno "y las razones por las que España salió de la crisis, está en un crecimiento integrador y practica políticas sociales que benefician a todos". "Por circunstancias, el año pasado no se aprobaron los Presupuestos cuando había que haberlos aprobado", ha apuntado insistiendo en que el Ejecutivo no quería que el Debate sobre el estado de la Nación "alterara" el trámite parlamentario de algo tan "importante" como los PGE.

Este tipo de debates se vienen celebrando desde 1983 en todos los años en que no ha habido sesión de investidura. La última edición tuvo lugar en febrero de 2015, aún con mayoría absoluta del PP. En la legislatura fallida del primer semestre de 2016 no llegó a haber Gobierno y en el segundo semestre fue la investidura de Rajoy, ya a finales de octubre. El año pasado no hubo debate de política general, pero sí tuvo lugar el de la moción de censura que promovió Podemos en mayo.

La oposición lo solicita

Precisamente, Unidos Podemos registró este jueves en el Congreso una proposición no de ley para pedir al presidente del Gobierno que convoque "cuanto antes" el Debate sobre el estado de la Nación. Esta iniciativa registrada por Unidos Podemos habrá de incluirse en el orden del día de un próximo Pleno del Congreso, aunque las sesiones ordinarias no comienzan hasta el 1 de febrero. Si quieren que se debata antes, el grupo confederal debe registrar otro escrito para que la Diputación Permanente vote en su reunión del próximo martes la celebración de un pleno extraordinario para debatir ese asunto.

También tanto el PSOE como Ciudadanos ya han adelantado su apoyo a celebrar el próximo mes de febrero el Debate sobre el estado de la Nación, que será el primero para los portavoces de los tres principales grupos parlamentarios de la oposición.

