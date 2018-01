La Policía detiene en Igualada a un hombre por amenazas en redes sociales contra Albert Rivera

Hace unos días me encontré con el sargento chusquero, no sé por qué no se ha retirado ya, parece que le gusta saquear a los jovencitos que intentan ganarse la vida en las puertas de los pubs y discotecas. Extorsiona rumanas para evitar su deportación con alivios que duran segundos. Me hace gracia cuando relata cómo y de qué manera consigue enredar a sus jefes, pringarlos en alguna cosa y así evitar que metan las narices en sus asuntos. El sargento chusquero es un crack, y una persona que debería retirarse por dos motivos, el primero que ya tiene la edad y el segundo porque verlo ejerciendo de salvapatrias en mi nombre, que no le debo absolutamente nada es más de lo que puede soportar una sociedad.