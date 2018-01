Puigdemont se queda sin apoyos que respalden su investidura telemática

#1. No sé qué te pasa por la cabeza, pero la cosa es muy sencilla.



El nacionalismo lleva robando impunemente 38 años, aprovechando la circunstancia de que PSOE y PP nunca se iban a entender, y los dos partidos necesitaban su apoyo para gobernar.



Mientras tanto, puertas adentro, ese nacionalismo llevaba a cabo una política racista, fascista, supremacista, de exaltación del nacionalismo y desprecio y acoso a los no-nacionalistas, empezando por la escuela. Para asegurarse su propia perpetuación en el poder, por convicción o por miedo. Un daño “colateral” que no ha importado mucho a PP ni PSOE.



Pero al final todo se sabe: los Pujoles, el 3%... Y además desaparece la opacidad bancaria con Andorra… Se enfrentan a un horizonte penal incierto.



¿Qué hacer? Pues damos un golpe de estado, proclamamos una republiquilla de Tintín, ya que el Estado español es bobo y se deja.



¿Resultado? Una sociedad fracturada cuya reparación ya no es posible. Una bomba de relojería adosada al costado del Estado español y del futuro de todos los españoles, incluidos los catalanes. A los tres día de la independencia efectiva, comenzaría la limpieza étnica, y después la guerra civil.



Total: #5 estoy de acuerdo contigo. A Soto, y que no salgan. Ninguno de ellos.