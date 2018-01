Junqueras insiste al Supremo para poder asistir al Pleno de investidura en el Parlament

Cuando se presento a las elecciones ya estaba en la cárcel, asi que poco puede exigir ahora puesto que ya conocía las dificultades que tendría. La justicia en independiente y si dicen que no es no.



Tanta insistencia quizás se deba a que su deseo es estar en la investidura al objeto de presentarse el a la misma, si no no se entiende tanto énfasis en acudir al Parlament