Zoido cifra en 87 millones el coste del operativo policial del 1-O y critica la "pasividad" de los Mossos

Cuando cierro los ojos no puedo dormir, veo las caras de todos aquellos a los que hice daño, oigo sus gritos, sus lamentos, sus súplicas de que parara, intento rezar, mis amigos y familiares me animan, pero no consigo dormir, escucho sus lamentos y gritos, y veo sus caras, sobre todo sus caras de horror, oigo sus lloros, recuerdo las manchas, recuerdo sus caras, no puedo dormir.