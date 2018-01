La investidura del expresident fugado Puigdemont no está garantizada

En éste nuevo episodio de 1984, las pàntallas gigantes nos repiten la victoria tras victoria de nuestro amado líder. Nuestros jóvenes generales se enorgullecen de sus habilidades y se muestran altivos. Nuestras mejores mentes pierden el tiempo haciendo bromas de mal gusto. Todavía nadie se ha dado cuenta, de que vivimos en una dictadura, que las supuestas victorias son derrotas, que nuestros generales son una panda de imbéciles, y que las bromas están dedicadas a nosotros, los idiotas que estamos permitiendo toda esta porquería. Como dice un sabio, si caga y come no puede ser un dios, sobre todo si entras en el baño después de que haya ido él, el olor a pestilencia rompe muchas magias. Menos mal que nadie se acordará de vosotros cuando ya no estéis.