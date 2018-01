Puigdemont volverá a Cataluña "en el minuto mismo" en que le garanticen que no será detenido

Lo ha asegurado el portavoz del expresicent, Joan Maria Piqué, en la BBC

"Fue a Bruselas como un hombre libre, no había cargos contra él"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está dispuesto a regresar a Cataluña "en el minuto mismo" en que las autoridades españoles le den las garantías suficientes de que no será detenido cuando cruce la frontera, según ha asegurado un portavoz del político catalán.

"En el minuto mismo en que el Gobierno español garantice que el presidente no va a ser arrestado cuando ponga los pies en suelo catalán, en ese mismo momento, el presidente volverá", ha afirmado el portavoz de Puigdemont, Joan Maria Piqué, en una entrevista a la cadena británica BBC. Sus planes, como ya dijo, pasan por volver a España como president.

Durante la campaña de las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre y tras los resultados que colocaron la lista de Puigdemont, Junts per Catalunya, como la segunda más votada, el expresidente ha vinculado su regreso a que se permitiera su investidura si ganaban las fuerzas independentistas.

Sin embargo, desde su entorno se advertía en los últimos días de que tal investidura -que Puigdemont quiere intentar por la vía telemática, sin abandonar Bélgica- no supondría "ningún automatismo" para su vuelta.

En las declaraciones a la BBC, su portavoz confirma que el regreso está condicionado a que el Gobierno de Mariano Rajoy le garantice que no será detenido a su vuelta y mantiene que es posible ejercer la presidencia de la Generalitat en la distancia.

"Es perfectamente posible porque vivimos en el siglo XXI", sostiene en su conversación con la BBC, en la que pone como ejemplo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien dice que no dirige el país desde "cada ciudad y cada pueblo" estadounidense.

Preguntado por si no sería mejor para su partido que regresara a España y afrontara los cargos que se le imputan, el portavoz de Puigdemont ha replicado que "ya lo ha hecho" desde Bélgica, en referencia a que se puso a disposición de la Justicia belga cuando se dictó una orden europea de detención y entrega contra él, que fue posteriormente retirada. "Fue a Bruselas como un hombre libre, porque no había cargos contra él cuando viajó a Bélgica. Y por ello sigue aquí, porque la Justicia española no puede garantizarle un juicio justo", ha asegurado.

