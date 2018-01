Puigdemont y los exconsellers huidos en Bruselas renuncian al voto delegado en el Parlament

Forn, Sànchez y Junqueras sí han delegado su voto

Los secesionistas suman una mayoría suficiente de 65 escaños

Esos 65 son suficientes al no apoyar los 'comunes' a Ciudadanos

El expresidente catalán Carles Puigdemont, en Bruselas la noche del 21D. Foto: EFE

El exconseller catalán y candidato de JuntsxCat el 21D Jordi Turull ha revelado este miércoles horas antes de la sesión constitutiva del Parlament que Carles Puigdemont no había solicitado el voto delegado. Tampoco lo habían hecho los cuatro consellers cesados que se encuentran con él en Bruselas. EN DIRECTO | Sesión constitutiva del Parlament catalán tras el 21D.

En una entrevista concedida a Rac1, Turull resolvía así una de las dudas que pendía sobre la sesión constitutiva del Parlament. El propio Ejecutivo de Mariano Rajoy ya había anunciado que recurriría ante el Tribunal Constitucional si Puigdemont y los exconsellers encausados que huyeron a Bruselas delegaban su voto en esta sesión que ha servido para tener una nueva Mesa.

Fuentes de JuntsxCat han explicado que la mayoría independentista está garantizada en la Mesa de la Cámara y que el voto delegado de los diputados electos que se encuentran en Bélgica se tramitará cuando esté constituido el Parlamento catalán.

Quienes sí han votado son los diputados de JuntsxCat en prisión preventiva, Joaquim Forn y Jordi Sànchez. Los dos han delegado el voto en Turull al ser el primero de la lista por Barcelona que está en el Parlament, según informa El Periódico. También ha delegado su voto el líder de ERC, Oriol Junqueras a través de la secretaria general de ERC y también diputada electa, Marta Rovira. Todos ellos recibieron para ello el permiso del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien dejó la aprobación del trámite en manos de la Mesa de Edad la Cámara que precederá a la nueva. Entidad que finalmente ha aceptado dicho voto delgado.

Al hacerlo, los independentistas han contado con una mayoría -no absoluta- de 65 diputados, con lo que se han podrán hacer con la presidencia del órgano en segunda votación al no producirse el empate que se habría generado si los 'comunes' hubiesen aceptado votar el candidato que presentaba Ciudadanos. El Gobierno ya ha anunciado que estos votos no serán recurridos.

Forcadell advierte a Torrent

También la todavía presidenta de la Cámara regional, Carme Forcadell, había explicado a primera hora de la mañana que "no todos" los diputados electos independentistas que se encuentran encarcelados o en Bélgica habían pedido delegar su voto en la sesión constitutiva, aunque no ha facilitado nombres.

"No sabemos qué pasará ni qué decisión tomará la Mesa", ni si ante un hipotético voto delegado se presentarán recursos para impugnar la investidura del nuevo presidente de la Cámara, aseguraba.

Forcadell se había mostrado convencida de que el candidato de ERC a sustituirla, Roger Torrent, será "un gran presidente porque es una persona joven pero muy preparada", y recordaba que además de alcalde de Sarrià de Ter (Girona) ha sido diputado en varias legislaturas, por lo que conoce el funcionamiento del Parlament.

Afirmaba que Torrent no necesita consejos, pero ha advertido del riesgo de que se vea involucrado en una investigación: "Cualquier persona está expuesta a ser encausada porque estamos en una situación de judicialización de la política en la que no se juzgan hechos sino las ideas".

