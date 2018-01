El Parlament se constituye este miércoles con la incógnita de si los encarcelados podrán votar

Está claro que no estáis preparados para gobernar, todo es una coña y una retaíla de insultos. De la metedura de pata del 1-O ni disculpas ni rectificaciones. Vosotros sois parte del problema, no sois gente seria y responsables, sois payasos haciendo broma de temas muy serios, insultando a la ciudadanía y saliendo en la tele a repetir lo que escriben los medios afines. No tenéis programa ni soluciones. Todo son bromas de mal gusto y estupideces. Sois unos niñatos que no valeis ni para gestionar un presupuesto de partido.