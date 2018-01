El Gobierno podría recurrir ante el Constitucional si Junqueras delega su voto en el Parlament

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Foto: Reuters

El Gobierno ha anunciado que podría recurrir al Tribunal Constitucional si en la sesión constitutiva del Parlamento catalán que se celebra este miércoles se permite delegar el voto a los tres consejeros encarcelados para elegir a los miembros de la Mesa de la Cámara. Si lo hacía Puigdemont u otro de los cuatro exmiembros del Govern huidos en Bruselas recurriría inmediatamente, pero éstos ya han anunciado que rechazan a su derecho al voto. En directo | Sesión constitutiva del Parlament catalán tras el 21D.

En una conversación informal con los periodistas en el Palacio de la Moncloa, Mariano Rajoy señaló el martes que sería un mensaje "malo" que los independentistas se empeñen en investir a Puigdemont como presidente de la Generalitat o que opten por un candidato que tenga causas judiciales pendientes, entre los que figuraría el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros exconsellers. Según ha añadido, solo un candidato "limpio" lanzaría un mensaje positivo y de normalidad.

Rajoy anunció que su Gobierno recurrirá cualquier acto administrativo que no se ajuste a la legalidad. Así, el jefe del Ejecutivo puso en valor la importancia de las decisiones que debe tomar la Mesa del Parlamento catalán, ya que si se permite una investidura a distancia tendrán que pensar en las consecuencias y en lo que están haciendo. A su juicio, eso es lo que ha llevado a Carmen Forcadell, hasta ahora presidenta del Parlament, al renunciar a repetir en ese cargo en esta nueva legislatura.

Ciudadanos, PSC y PP, sin embargo, no recurrirán el voto delegado de los diputados electos soberanistas si se limita a los tres que están encarcelados y no se pide para los cinco que están en Bélgica, han explicado fuentes de las formaciones. Así, no se prevén recursos posibles derivados de la delegación de voto en el pleno de este miércoles.

Rajoy ha explicado que la clave está en el día 31 de enero, que es cuando los independentistas tienen que presentar un candidato a la Presidencia de la Generalitat y fecha a partir de la cuál empezarán a correr los plazos para la convocatoria de elecciones si en los dos meses siguientes ningún candidato consigue los apoyos suficientes. En el Gobierno no contemplan ahora esa repetición electoral y, de hecho, creen que los independentistas tampoco están por volver a las urnas en primavera en Cataluña.

Ante el hecho de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena permita a Junqueras y los otros encarcelados el voto delegado en la sesión constitutiva, el presidente del Gobierno se ha limitado a decir que respeta las decisiones judiciales. Dicho esto, ha defendido la labor que él ha realizado en Cataluña asegurando que ha hecho su trabajo de forma "razonable" y "justa".

Las limitaciones de la Mesa de Edad

Otras fuentes del Ejecutivo han explicado que la Mesa de edad del Parlamento catalán sólo puede ordenar la votación en la Cámara autonómica, pero no puede hacer interpretaciones del Reglamento.

Además, han señalado que, si a pesar de los recursos se permite votar a los no presentes en el Parlamento de Cataluña, el Ejecutivo del PP está dispuesto a recurrir la constitución de la Mesa del Parlamento catalán ante el Constitucional.

Este hecho podría bloquear la constitución del Parlamento por lo que no comenzaría a correr el plazo de dos meses para que puedan repetirse las elecciones en caso de que no se consiguiera investir a un presidente y formar gobierno.

Fuentes del Ejecutivo explican también que, en el caso de que finalmente se lograra constituir la Mesa del Parlament y la Cámara legislativa, se abren varias posibilidades. En primer lugar, que la Mesa proponga a un candidato huido, es decir, a Carles Puigdemont. Este hecho sería recurrido de manera inmediata por el Gobierno de Mariano Rajoy en el mismo momento en el que la Mesa apruebe el acuerdo para realizar la sesión de investidura con la propuesta de ese candidato.

