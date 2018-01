Celia Villalobos: "Hay pensionistas que están más tiempo cobrando la pensión que trabajando"

No os desahoguéis escribiendo, hacerlo como hay que hacerlo, por las buenas o por las malas. Todo el sistema está diseñado para joderos la vida mientras otros se pegan la gran vida.



Si un barco se hunde, la tripulación y mandos han de ser amarrados a la quilla, ya que si no es así, siempre se salvan los primeros o los únicos y al resto que les den por el culo.



Piénselo sosegadamente pero sin miedos inducidos ni humaredas de despiste. Si no, os tendrán jugando al teto hasta el fin de vuestros días.