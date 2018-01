Zapatero asegura que Cataluña nunca será independiente y sostiene que el conflicto terminará con un acuerdo

Nada de pactos, son las nueces que buscan; cárcel, 155 y boicot; endurecer el códg penal; que salgan las sedes y las fábricas; cuando no queden fábricas, no es que les daremos la indepe, no, es que los echaremos a patadas. Y a Zpedo hay que procesarlo, que no se escape, tiene que ir a la cárcel; es que no hay un fiscal que aprecie alguno de la cantidad de delitos que ha cometido ese individuo ? Los españoles estamos muy hartos. Los indignados somos nosotros.