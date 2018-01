El PNV critica a Puigdemont y juzga de disparate su intento de ser presidente a control remoto

La investidura a distancia sería "una falta de respeto con las instituciones"

Iñigo Urkullu, lehendakari y líder del PNV. Imagen: EFE

El secretario de relaciones institucionales del PNV, Koldo Mediavilla, cree que una investidura no presencial del expresident Carles Puigdemont es "un dislate" y una "falta de respeto a lo que las instituciones simbolizan". Además, considera que supondría "violentar el compromiso con miles de electores que creyeron en un líder de carne y hueso".

El dirigente jeltzale ha apuntado que espera que Puigdemont "haga suya la escala de valores" que Artur Mas destacó durante su intervención para despedirse de la presidencia del PDeCat. Mas aseguró que, en su vida política, siempre se ha guiado por un principio: 'Primero es el país, luego viene el partido y finalmente la persona'.

En la última entrada en su blog, Mediavilla afirma que estos días se están escuchando "demasiados disparates en relación a la posibilidad de que el Parlament de Catalunya posibilite una designación del próximo president de la Generalitat sin la necesidad presencial del candidato en la Cámara".

"No tengo complejo alguno en señalar que la persecución judicial llevada a cabo contra el president Puigdemont es una barbaridad. Es un acto injusto, arbitrario e inentendible en un Estado de derecho", ha asegurado. De igual forma, cree que la prisión preventiva del líder de ERC y expresident, Oriol Junqueras, de los exconsellers y de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, "son también una barbaridad". No obstante, afirma que, "con la misma rotundidad", se atreve "a decir que la pretensión de formalizar una investidura no presencial es un dislate" y una "falta de respeto a lo que las instituciones simbolizan".

"Sustraerse al principio de realidad por conveniencia o por seguridad puede resultar legítimo y es entendible, pero, cuando lo que está en juego es la dignidad de un país y su más alta representación, no es de recibo actuar fuera de esa misma realidad, buscando un universo paralelo y artificial que ampare la inviolabilidad de un candidato", asegura.

Gobernar un 'Matrix' por control remoto

A su juicio, "no se entiende que, para legitimar la voluntad popular, haya que retorcer, hasta quebrar, las reglas de juego democrático". "Hacerlo sería, a mi juicio, violentar el compromiso con miles de electores que creyeron en un líder de carne y hueso para dirigir un país de verdad, no una secuela de 'Matrix' gobernada por control remoto", ha indicado.

Koldo Mediavilla cree que "Cataluña, la nación catalana que pretende decidir su futuro político, se merece autenticidad y responsabilidad, no argucias ni artificios que amparen el actual bloqueo. Cataluña se merece recobrar la legitimidad y hacer desaparecer las consecuencias de la intervención del Estado -del 155-. Cualquier otra cosa debilitaría, y mucho, a un país que ha conseguido mantener movilizada a una mayoría social que aspira a una independencia de verdad", ha añadido.

