Cargos del PP, expectantes ante la estrategia de Rajoy para reanimar el partido

QUIEN NOS DICE QUE NO VAMOS A CAMBIAR POR ESTIRPE Y BUENA ENTRAÑA; PERO MAS POR ESA GRAN RAZÓN HUMANA; SOMOS TODOS Y PARA TODOS.











...NO SALAMENTE PARA LAS PRINCIPALES ALCADIAS DE TODA ESPAÑA ; SINO PARA CADA RICÓN; MONTAÑA; VALLE Y ESE RURAL que tanto necesitan de Hombres y Mujeres Jóvenes que tengan el carisma para poder Liderar y que con su Ejemplo Personal haya una buena estirpe de andar y saber llegar; que sepan todos que son los que un Partido Popular lleva con mano franca y valiente para PODER REGENERAR Y HACER CAMBIO HACIA UN MEJOR CAMINO DE CONVIVENCIA; CONCORDIA, BIENESTAR Y TODA DEFENSA NACIONAL Y SU SOBERANIA ; que aglutine a su Pueblo y Gente en la Unidad de toda España; para no olvidar; pero sepan también perdonar a quien miserable fue al Valor y Principio que por Historia; Legado y Verdad siguen ahí y se hacen chiquitos; mas los que ya no están ; ellos sabrían levantar su brazos para hacerlos continuar; es UN BASTA YÁ; ES HORA DE HACER CAMBIAR Y REFUNDAR CON REGENERACIÓN ; DECISIÓN Y VALENTÍA A TODO NUESTRO GLORIOSO PARTIDO POPULAR QUE ENTRE SUS FILAS, LA CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA SEA MAS QUE BALUARTE DE UNA CONCIENCIA; PARA SER MEJOR CADA DÍA; SER DIGNO DE SU PROPIA VIRTUD; Y NO MENOSPRECIAR Y MUCHO MENOS ALEJAR A QUIEN CON LA MEJOR DECISICIÓN JAMÁS ARRODILLA ; NI VENDE ESA CONQUISTA QUE ABRAZADA ENTRE TODOS Y PARA TODOS ES FRUTO DE MUCHA LÁGRIMA; SUDOR Y SANGRE; es ahí donde están nuestros Hijos Patrios ; Si a todos y abiertos aquellos que aún lo dudan por una España unida en Tierra, Mar y Cielo quien mas le ame, la defienda y la haga crecer será nuestra victoria de Amor, Paz y Esperanza; siempre será unido a nuestra hermosa y brillante JUVENTUD que con Brío y Filo para cualquier Combate: este sea Económico; Político; Social; Ético; Moral y de nuestra propia Defensa Nacional y soberanía se emprende cada camino de una nueva conquista con Pueblo y Gente; dejemos atrás cualquier complejo, interés personal y esa espina que no nos hace tragar; revisemos nuestros propios errores y hagámoslo ese REVÉS PARA UNA NUEVA VICTORIA porque en verdad hay que BUSCAR ESOS NUEVOS LÍDERES; ESAS NUEVAS Y FRESCOS ROSTROS, dejar paso a quienes con talento: liderazgo y carisma es ya un DEBER Y DERECHO EN ESTA PATRIA Y HUMANIDAD, solo así vamos a llegar... Viva el Partido Popular que se hace NUEVO PARA VOLVER A EMPEZAR...¡Gracias a todos ; estamos Presentes desde ese Ayer, Hoy Siempre!...