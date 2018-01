Pedro Sánchez quiere "erradicar los privilegios" de los políticos y llama a la movilización en defensa de las pensiones

El quid no está en la revalorización sino en la reforma. No me mola que el PSOE no se moje en decir que hay que reformar las pensiones, yo quiero que sean sostenibles y con parches de impuestos o deuda esperando que crezca el empleo no basta. Hay que recortar las pensiones hasta el nivel en el que sean sostenibles. Antes o después lo tendrán que hacer. Por mucho que el orgullo de no tener que hacer lo mismo que Grecia o los votos que se pierdan lo impidan.