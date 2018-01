El Supremo prohíbe a Junqueras, Sánchez y Forn ir al Parlament pero no se opone a que deleguen su voto

Tengo una asesoría contable, fiscal y laboral.



Llama a la puerta un vecino de la comunidad y me dice: "¿me puedes hacer un certificado de deudas? Mi banco me lo pide. Es que el administrador de fincas no me lo quiere hacer porque debo cuotas comunitarias desde 2001."



Y le contesto: "es que yo no te puedo hacer ningún certificado de deudas, conforme ya no debes nada a la comunidad, sencillamente porque yo no soy el administrador de fincas".



Y el muy ca-brón me dice: "¡ah, muy bien! ¡Pues, si no me lo quieres hacer, ahora mismo te denuncio a los Mossos d'Esquadra! ¡Necesito urgentemente que me hagas un certificado, ya que el lunes, el banco me embargará el piso!"



Y le digo: "¡a mí qué me importa! ¡Es tu problema, no el mío!"



Y el muy sinvergüenza llevaba en el abrigo un gigantesco lazo amarillo y una chapa que ponía "llibertat presos polítics" ("libertad presos políticos").



Jajajajaja. Independentista y, encima, pidiendo favores imposibles. Jajajajaja.