Ciudadanos sería la fuerza más votada en unas elecciones generales, según un sondeo de Metroscopia

Yo de las encuestas de Metroscopia no me fio nada suelen estar muy muy sesgadas.



Eso si es evidente que hay un crecimiento de de votos de Ciudadanos.



Desde mi punto de vista son los que tienen las proposiciones mas logicas para un



crecimiento en Espana y la lucha de la corrupcion(analizando lo que dicen no porque



lo dicen ellos). Yno pretenden tirar el sistema como otros "PODEMOS". Dentro de



que pacten con PP y PSOE lo veo logico, gobierno tiene que haber gobierno y habra



que pactar logicamente para formar gobierno si no hay mayoria, eso si que las cosas



que pacten se hagan por el bien de los espanoles y con logica, y logicamente si hay



violaciones de los pactos o el gobierno correspondiente hace algo mal que se saque



los colores y se denuncie. Lo que no puede ser es que porque un partido no tenga



mayoria y este en la oposicion haya que estar en contra de todo lo que dice el partido



porque no es del mismo signo politico. Igual que con el pacto antirreroristas lo apoyan



los partidos (menos Podemos), hay que hacer con las politicas correspondientes(ojala se



alcanzaran un pacto por la educacion y desarrollo en lugar de tirarse los trastos por el



control). Todo esto lo digo por la estupidez que hay hoy en dia derechas, izquierdas



HAY BASTANTE GENTE HOY EN DIA QUE CALIDFICAN DERECHAS IZQUIERDAS (EXTREMA DERECHA O IZQUIERDA)



DE ACUERDO A LO QUE ELLOS PIENSASN METIENDO EN BUENO O MALO LO QUE HACEN UNOS Y LOS OTROS.



CUANDO LA REALIDAD ES QUE LA GENTE DEBERIA SABER CAPAZ DE ANALIZAR Y DARSE CUENTA QUE ES BUENO Y



MAL DE DONDE VENGA. CON ESTO SI ROBAN O VIOLAN LAS LEYES SEAN DE IZQUIERDAS O DERECHAS A LA CARCEL, ETC.



Para mi lo importante es la mejora de la economia como metodo para luchar contra el paro, crear riqueza



y logicamente (sin dinero no puede haber evolucion social, seria mas un pais suramericano, africano o asiatico)



avances sociales, y exactamente por ese orden. COn la mejora de la economia y disminucion del paro vendran las



mejoras de salarios.



Hay demasiada estupidez e ignorancia hoy en dia.