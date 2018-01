"Puigdemont y Junqueras pactaron que uno se exiliaba y el otro no"

Foto: Fernando Villar.

Es uno de los dirigentes pata negra del PDeCat, uno de los 712 regidores que en su día firmaron un compromiso de cesión de locales para el referéndum del 1-O. Ha viajado varias veces a Bruselas para entrevistarse con Carles Puigdemont y acude siempre al Supremo en solidaridad con los independentistas en prisión preventiva. A Ferrán Bel (Tortosa, 1965), economista, profesor de la Universidad de Barcelona y de la Rovira y Virgili, diputado nacional y responsable de Acción Política y Estrategia Municipal del PDeCat no se le cae de la boca la palabra error. La utiliza para la aplicación del 155, para definir la actitud de Estado, del Gobierno, del PP, del PSOE o de Ciudadanos, a quienes mete en el mismo saco, pero nunca cuando se refiere al camino emprendido por su partido. Niega rotundamente que el abandono de Artur Mas de la política se deba a sus diferencias por el camino emprendido por Puigdemont. Dice que el expresidente no debe volver de Bruselas para ser encarcelado y afirma que no hay plan B, que nadie sustituirá a quienes han elegido las urnas. Señala, claramente, que la vía unilateral no es una opción, pero se muestra convencido de que al final habrá derecho a decidir y Cataluña será independiente más temprano que tarde, a través de un referéndum pactado, eso sí. No afloja un ápice.

¿Es cierto que el abandono de Artur Mas se ha debido a las profundas discrepancias con las posiciones de Carles Puigdemont?

Más allá de que no siempre los dos comparten todos los criterios, como es normal, no es cierto que haya profundas discrepancias. El president Mas lleva madurando esa decisión de dejar la presidencia del partido desde el mes de agosto. Lo ha pospuesto por las citas electorales del 1-O y del 21-D, pero ahora entiende que ha llegado el momento. Su marcha no tiene nada que ver con discrepancias con Puigdemont, sino porque necesita tranquilidad para abordar su situación judicial y quiere tener libertad para afrontarla. Además, lo que ha hecho es dejar al partido con las manos libres y con pocos condicionantes del pasado para poder emprender una nueva etapa.

Que esté a punto de salir la sentencia del 'caso Palau' sobre la financiación ilegal del partido, ¿tampoco ha influido?

Más allá de hipotéticas responsabilidades políticas, que algunos quieren argumentar, Artur Mas no ha sido llamado a declarar ni como testigo ni como imputado ni como investigado en el juicio del caso Palau. Se están juzgando unas prácticas completamente desacertadas, que arrancan en el año 90 y en eso Mas no tuvo nada que ver.

¿Usted cree que con el 47% de los votos no puede haber independencia, como ha dicho Mas?

Efectivamente, para que haya independencia se necesita una mayoría del 50% de los votos, y no los tenemos. Por tanto, hay que trabajar a lo largo de esta legislatura con la idea de recuperar rápidamente las instituciones de Cataluña, y que se deje de aplicar el 155. Esa es una prioridad para todos, y sobre la independencia habrá que trabajar a medio plazo.

¿No es kafkiano que Puigdemont sea presidente telemáticamente?

Lo kafkiano es que un presidente de la Generalitat tenga que estar exiliado en Bruselas, y aunque haya sido elegido, esté bajo la amenaza de que, si pisa territorio catalán, será llevado directamente a prisión preventiva. Ante esta anomalía inicial, se pueden plantear situaciones que son difíciles de entender, como ser presidente manteniéndose fuera del territorio catalán, pero no hay que perder la perspectiva. La primera anomalía es que Puigdemont tenga que estar en Bruselas.

Admita que el panorama es muy confuso. Si Puigdemont viene, le detienen, y si no, ¿cuánto se puede alargar la actual situación?

Si la opción es que, si Puigdemont viene, lo detienen, mi posición, y así se lo he manifestado a él, es que no tiene que venir a España. Por eso tenemos que implementar la posibilidad de que pueda ser investido sin que tenga que comparecer físicamente en el Parlament.

¿Tienen 'plan B' por si finalmente es detenido?, ¿quién le sustituiría?

No. No tenemos plan B, ni nadie lo ha planteado nunca. En estos mo- mentos no nos planteamos otra posibilidad distinta a que Puigdemont sea president, y no hay nadie, ni en el PDeCat ni del mundo soberanista, que se esté planteando algo diferente.

Pues Rufián sí tiene 'plan B', dice que corra la lista, y que sea Junqueras elegido presidente, ¿eso es una 'rufianada' o una posibilidad real?

Hay otros diputados que se han manifestado en contra de eso. La afirmación de Rufián a título personal va más dirigida a una parte del público en clave interna del partido que a la posición de ERC, que ya ha dicho que no hay fisuras con nosotros.

Tal vez, pero Junqueras le ha reprochado veladamente al 'expresident' que mientas él se toma cafés en Bruselas él sigue en la cárcel...

Eso no es así. En Bruselas también hay dos consellers de Esquerra Republicana que no están tomando cafés. Lo que no van a conseguir los "constitucionalistas" es un enfrentamiento en el mundo soberanista, aunque intenten por todos los medios generar desconfianza entre el president Puigdemont y el vicepresident Junqueras. Yo no he oído ningún reproche en relación a la posición de los que están en Bruselas, entre otras cosas porque eso salió de un pacto donde se repartieron los papeles.

O sea, ¿que Puigdemont y Junqueras pactaron que uno se iba a la cárcel y otro huía a Bruselas?

Pactaron que uno se exiliaba y el otro no. Ellos, y el resto de los consellers. De hecho, cada uno de los consellers escogió las posibilidades para que todo fuera equilibrado. Hay dos consellers de Esquerra y dos del PDeCat en Bruselas y lo mismo aquí.

Sea como fuere, ¿tras las últimas elecciones cree que la vía unilateral ha muerto o sigue viva?

La unilateralidad ahora no la está planteando ningún grupo político. Ni Esquerra Republicana ni Junts per Catalunya han concurrido a estas elecciones en esos términos, pero en todo caso al final la capacidad de decisión será del Parlament, como en la anterior legislatura.

¿Y qué le parecen las declaraciones de 'los Jordis', que reniegan ahora de la independencia por vía unilateral para salir de la cárcel?

En las actuales circunstancias en que encuentran Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, cualquier afirmación que realicen me parece adecuada.

Un inciso: ¿usted ideológicamente es independentista o un nacionalista que se ha convertido?

Ideológicamente soy una persona de centroderecha que he llegado a la conclusión de que la independencia es el único camino posible para que Cataluña se desarrolle de forma plena. Podría haber habido otras posibilidades, pero han quedado absolutamente cercenadas por parte del Estado español. Por eso tenemos que defender la posibilidad de que Cataluña sea un Estado independiente.

¿Y qué hace una persona de centroderecha pactando con la CUP, que se reconocen antisistema?

Yo no he pactado nunca con la CUP. Ha habido un momento excepcional en Cataluña, donde fue necesario un pacto no de Gobierno sino de legislatura con la CUP, pero ya planteamos que esto era una situación excepcional.

¿Ustedes admiten que han sido Inés Arrimadas y Ciudadanos quienes han ganado las elecciones?

Arrimadas tiene mayor número de votos y de diputados, pero si ella misma renuncia a presentar su candidatura, será porque no se siente ganadora. Quien se siente ganador de unas elecciones intenta gobernar. Yo soy alcalde, he gobernado con mayoría absoluta y relativa, y nunca he renunciado a poder gobernar mi ciudad.

Y tras la aplicación del 155, las elecciones, y con todo el follón de la formación del Gobierno, ¿aún es posible la estabilidad en Cataluña?

Después de una agresión tan brutal como es la aplicación del artículo 155 se necesita una legislatura con cierta duración y cierta estabilidad. No es cierto que el 155 se haya aplicado de una forma laxa o moderada, solo se ha limitado su aplicación en el tiempo, y ahora hay que reconducirlo todo.

¿Usted cree en la separación de poderes? Porque da la sensación de que ustedes meten en el mismo saco a la Justicia y al Gobierno, y eso no ocurre en una democracia.

Creo en la separación de poderes, desde luego, un poco más de lo que cree la vicepresidenta, que llegó a decir que el presidente Rajoy y el PP eran los que habían descabezado al Partit Demócrata y a Esquerra Republicana, y los que habían mandado a unos a la cárcel y a otros al exilio. Esa afirmación no te hace creer en la separación de poderes. A nadie se le escapa que ésta es una situación absolutamente contaminada, y que la Fiscalía actúa a las órdenes del Gobierno.

¿Descartan por completo una repetición de elecciones?

En estos momentos, descartamos completamente una repetición de elecciones en Cataluña, aunque no descarto unas elecciones anticipadas en el Estado español.

¿El hecho de que el 'Parlament' de Cataluña haya presentado un recurso ante el TC por la aplicación del 155, no es una ventana abierta a aceptar la legalidad perdida?

Lo que hace es abrir una puerta para que exista una interpretación de cómo se debe aplicar un artículo que es absolutamente genérico, y que se ha aplicado de forma extensiva y desvirtuando el sentido primigenio del legislador. Si se miran las enmiendas que sobre el 155 se presentaron en el proceso constitucional y que fueron rechazadas, se entiende muy bien que su aplicación ha sido un rotundo error.

¿Y que la preocupación por Cataluña baje 12 puntos desde que se aplicó el 155, según el último CIS, es algo positivo o negativo?

Si en el resto de España la preocupación ha bajado después de las elecciones, y con el resultado que ha habido, nos parece perfecto, porque empieza a haber una aceptación de una realidad que existe y es inamovible.

¿De verdad que su horizonte es el de una Cataluña independiente?

Cataluña se va a independizar, y lo vamos a ver más pronto que tarde. Mejor dicho, estoy seguro de que vamos a decidir más pronto que tarde si Cataluña se independiza o no, y lo vamos a decidir en un referéndum acordado, segurísimo.

¿Habla del derecho a decidir?

Sí. Claro que hablo del derecho a decidir. Esa posibilidad del referéndum se va a retomar, y lo va a hacer el Estado español, porque no le va a quedar más remedio. El Estado español, en lugar de centrar sus esfuerzos en plantear una alternativa que pueda seducir a los catalanes, se está empecinando en negar la realidad. Yo estoy convencido de que en estos momentos hay dirigentes del PP, del PSOE, y, por supuesto, de Podemos, que son conscientes de que la única salida es un referéndum pactado sobre la independencia de Cataluña.

¿Mete en el mismo saco a PSOE y PP en su posición sobre Cataluña?

La verdad es que a lo largo de los últimos años PP y PSOE se han esforzado mucho, y han competido para ver quién creaba más independentistas. Sólo hay que ver dónde estamos para comprender que han hecho la misma política.

Oiga, ¿y esa opción de Tabarnia tiene algún viso de viabilidad?

Es un absurdo. Tabarnia no tiene ni categoría de broma, ni, por supuesto, ningún tipo de sustrato ni de credibilidad.

Dígame, ¿le preocupa la fuga de empresas, y el hecho de que en Cataluña hayan disminuido todos los parámetros económicos en los últimos meses?

Soy economista y solo hay que ver los últimos informes que se han presentado sobre la estimación de crecimiento de Cataluña para constatar que estamos por encima de la media . Pero más allá de esto, hemos llegado al 31 de diciembre y veremos cómo ha evolucionado el Producto Interior Bruto, el turismo, que sigue creciendo en Cataluña, o la creación de empleo, y los datos económicos van a desmontar las mentiras.

¿Me está diciendo que el tema de la independencia no ha afectado a la economía?

No digo eso, claro que habrá afectado, porque cualquier planteamiento que genera cierta incertidumbre o falta de estabilidad afecta en términos económicos, pero que digan que ha habido una huida masiva de empresas no es cierto. Es cierto que algunas han cambiado de domicilio social, pero aquí se sigue generando valor añadido, puestos de trabajo, y Cataluña no se ha empobrecido nada. Una mentira repetida muchas veces no se convierte en verdad y Cataluña no se ha empobrecido para nada.

¿Entonces es falso que el 155 mitigó el desplome de la economía, y es falso también que Cataluña crece ya la mitad que España?

Ambas cosas son falsas. Yo he retado a diputados de los diferentes partidos del 155 a hacer un debate conjunto sobre ese asunto. Que Cataluña está creciendo a la mitad de lo que lo está haciendo España no se sostiene, y quien lo dice falsea la realidad por intereses espurios.

Una curiosidad, ¿qué le pareció la comparecencia de Rato en el Congreso, donde desató una 'vendetta' contra su propio partido?

Me ha parecido absolutamente pedante e inapropiado. Es increíble que haya sido vicepresidente de un Gobierno de un Estado moderno. Una persona que ha sido ministro, diputado, y casi todo lo que se puede ser en política no puede comparecer con esa actitud en el Congreso y utilizar esa cámara para su vendetta personal contra los compañeros del partido y sus adversarios políticos.

Oiga, ¿y todo el recorrido de su grupo ha valido la pena? Han tenido que cambiar de nombre tres veces y han perdido muchos votos...

Es muy temprano para hacer una valoración en esos términos de si ha valido la pena o no nuestro recorrido. Hay que tener datos a medio plazo, y aquí el examen no ha finalizado, por lo que no se puede dar una nota final. A nosotros nos han dado todos por muertos, pero la realidad es que somos la primera fuerza municipalista en Cataluña, la fuerza más votada en las últimas elecciones dentro del soberanismo, y al final hemos ganado contra todo pronóstico. El "gen convergente" es muy difícil de erradicar y nosotros estamos muy vivos, aunque, algunos hayan querido celebrar nuestro funeral.

Por último, dígame, ¿una reforma en la Constitución serviría como bálsamo para cambiar las cosas?

Un cambio en la Constitución que reconociese explícitamente el derecho a decidir de Cataluña seguramente podría ser un paso, pero por sí mismo un cambio genérico de la Constitución no es la solución a los problemas de Cataluña.

