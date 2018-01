ERC niega que Puigdemont y Rovira hayan pactado un acuerdo para la investidura

Mas y mas de lo mismo, órdago tras órdago, sin dar respiro ni opción intermedia y medianamente razonable, van directamente al encontronazo y la confrontación con todos los medios de que disponen, y cuando ocupen el gobierno dispondrán nuevamente de todos los medios, por lo que dialogar se hará imposible, su meta está trazada y la urgencia con que quieren llegar a ella también.



No hay dudas, el fin supremo está por encima de cualquier consideración: de la población que dice no; de Europa que les ha dicho lo mismo; de las empresas que se han marchado o han dejado de invertir; del descalabro económico; del ejemplo que tienen en Grecia que tuvo que volver al redil, y de cualquier otra circunstancia o razonamiento, han creado el mito y ese mito celestial los lleva a creer que el mundo gira alrededor de ellos, cualquier obstáculo son maniobras malintencionadas de los otros, cualquiera que no comulgue con sus ideas no es catalán, ni merece serlo, el España nos roba y lo español no merece la pena,…., pero como han llegado a eso?, pues gracias al sistema que se montó en su momento y del que los partidos que siguen ostentando el poder y sus frutos predican maravillas.



Y como se desmonta un estado de levitación como el que hay en los independentistas?: habría que consultar a la bola de cristal, los políticos ni idea, además los intereses de unos y otros a nivel nacional ( Estado ) no giran en esa órbita por que un movimiento en un cuadro hará que les perjudique en otro y el único grano que tienen, de momento, es este, y mañana cuando salgan mas granos?, mañana Dios dirá. Un ejemplo de que siguen en la misma línea son las últimas concesiones al Cupo vasco, política que claramente nos ha conducido a la presente situación.