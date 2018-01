Los afectados por la nieve podrían ser indemnizados con hasta 1.000 euros

En Andorra te pueden multar si, en la temporada de invierno, no llevas cadenas o neumáticos de nieve. Y eso en todo el país, teniendo en cuenta que algunas zonas del mismo están a una cota mas baja que la AP-6. Como te pillen sin cadenas, multa que te crió.



Otra cosa. En la AP-6, que desde luego es de peaje, si vienes de Adanero entras directamente sin tener que recoger ticket alguno. Eso si, a la salida pagas como en todas.



Yo no he estado en ese atasco por nieve. Pero me he comido alguno que otro yendo a la montaña y alucinas "lo (mal) equipada" que va la gente a la nieve.



daros una vuelta por Navacerrada un fin de semana que haya nevado . . . . .Alucinante como sube la gente a la nieve.



Y aún hoy todavía ves algunos tirandose por las pendientes con unos plásticos en el culo . . . Luego la culpa de la bofetada será de los demás.