Puigdemont quiere volver a España como 'president'

Un juez se debería dedicar a decidir unas penas de acuerdo a la ley. Sean justas o no. No le corresponde esa labor.



Cuando le traen a una persona acusada de algo, mira las leyes y conforme a ellas dicta sentencia. Sale culpable o inocente y punto.



Cuando tiene una denuncia contra alguien con visos de veracidad, la llama para juzgarla, y cuando se la traen la juzga. No busca estrategias para castigar en más o en menos al acusado. Retirar la orden de búsqueda y dejar a Puigdemont libre en el extranjero si cree que ha de ser juzgado no tiene ningún sentido. Que el argumento sea que se tiene miedo que lo extraditen dándolo por inocente del delito de rebelión, no es su cometido. Debe aceptar lo que diga la justicia en ese caso Belga y juzgarlo por lo que pueda. ¿Donde se ha visto un juez buscando estrategias para castigar más a un acusado antes de ser juzgado?