La defensa de Junqueras ve más viable su libertad si fuera presidenciable

Junqueras pedirá volver a declarar "cuando convenga", según su abogado

Oriol Junqueras. Foto: Archivo

El abogado Andreu Van den Eynde, que ejerce la defensa del presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que volverán a pedir comparecer ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena "cuando convenga" sobre la causa que tiene abierta el republicano y el resto del Govern cesado.

"Como cualquier investigado, somos amos del momento en que queremos declarar", ha planteado Van den Eynde este lunes en una entrevista de TV3, en la que ha confirmado que Junqueras asumirá su credencial de diputado en el Parlament.

Ha explicado que no habla con el vicepresidente cesado de cuestiones políticas y que desconoce si se ha comunicado con el candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, pero que si Junqueras fuera el presidenciable su petición de libertad "jurídicamente tendría más fuerza".

El líder de ERC se encuentra en prisión preventiva junto con el conseller de Interior cesado, Joaquim Forn, mientras que la resta de consellers encarcelados fueron puestos en libertad bajo fianza en diciembre, a diferencia de Puigdemont y cuatro de sus consellers que se encuentran en Bélgica y no acudieron a declarar ante la Audiencia Nacional.

Van den Eynde ha negado que Junqueras alegara ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la que acudió para pedir su puesta en libertad, que él sí se había presentado a declarar y ha atribuido a Llarena la consideración de que "hay gente que ha comparecido y otros que no".

Ha criticado que en la resolución del pasado viernes "se entra mucho en el fondo, se explica qué son los presos políticos y qué no, y de qué forma se puede defender la independencia" de Catalunya, pero no se discute si Junqueras debería estar en libertad. "El hecho determinante no es lo que diga, sino que lo determinante para ellos es que Oriol Junqueras opte a responsabilidades de decisión", ha lamentado.

Visita este lunes

Los exconsellers y diputados electos de JuntsxCat Jordi Turull y Josep Rull visitarán este lunes aJunqueras, al conseller cesado Joaquim Forn, al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y al número dos de JunstxCat, Jordi Sànchez.

"Hoy con Josep Rull de camino a Estremera y a Soto del Real para dar todo nuestro apoyo y respaldo a Junqueras, Quim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart", ha explicado Turull en un apunte en Twitter.

PUBLICIDAD