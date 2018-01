Conductores bloqueados en la AP6 denuncian desastre y falta de previsión en la carretera por la nevada

mirar que reflexion tan sencilla alos que estan atrapados ahi en al carretera todala noche quejandose, si tu ni te preocupoas ni del vecino que ves o te cuentan cosas y vas alo tuyo mientras no te afecten a ti ,alos demas ah que le den por saco , es asi, si asi, pues enl amisma proporcion los que tiene que venir a buscarte piensan lo mismo ya ire que les den por c-... no haber salido esta es la sociedad que tenemos y este ejemplo vale para casi todo esto de las carreteras ha pasado el año pasado el anterior , el otro,,,,,,,y seguira pasando