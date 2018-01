Cospedal alerta contra las noticias falsas que buscan "manipular al ciudadano" y "desestabilizar países"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha subrayado este sábado el compromiso de las Fuerzas Armadas con la unidad de España, que cree que "no hay particularismo" capaz de asegurar su futuro como una nación "cohesionada, abierta, vertebrada y plural".

En su discurso en la Pascua militar, el segundo como ministra de Defensa, Cospedal ha abordado el desafío soberanista catalán, aunque sin citarlo expresamente, y ha trasladado al Rey el compromiso "sin reservas" de los Ejércitos y la Armada con la unidad y el futuro de España.

En este sentido, ha rememorado la circunnavegación a la Tierra, realizada por Magallanes y Juan Sebastián El Cano bajo el pabellón de la Corona de España, y lo ha definido como "el primer proyecto político de globalización en la historia de la humanidad".

"Así nació y así dio España sus primeros pasos: como una aspiración de vocación global. Hoy, cinco siglos después, conmemoramos aquella visión pionera entre las grandes naciones que ha de inspirarnos en las horas de incertidumbre y dificultad", ha aseverado.

Cospedal cree España posee aún todo aquel "caudal de energías" que marcó su identidad. Y ha puesto como ejemplo de ello los últimos cuarenta años del país: "un largo trecho en la vida de un hombre, apenas un suspiro en nuestra larga historia como nación".

Ante los reyes Felipe y Letizia y los reyes eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía, la ministra ha abordado en su discurso algunas de las líneas estratégicas de actuación que Defensa se marca como objetivo para 2018 y como principal novedad ha incluido la amenaza que suponen para España las campañas de injerencia y desinformación o el uso delictivo del ciberespacio.

Según ha alertado, se trata de la consolidación de "un nuevo campo de batalla" en el que se trata de influir sobre la toma de decisiones del pueblo español. "La proliferación de desinformación y noticias falsas distribuidas de forma masiva buscan manipular la percepción del ciudadano para orientarla en favor de intereses de terceros divergentes de los nuestros", ha explicado.

Y todo esto, ha insistido, con el único objetivo de "desestabilizar" los países "y llevarlos a un clima más propicio para intereses geopolíticos y geoestratégicos que no son los propios de las naciones afectadas". Por ello, ha avisado que el país no estará completamente seguro si no lo considera como uno de los dominios más peligrosos y lo marca como uno de los retos más importantes que abordar durante los próximos meses. OBJETIVOS PARA 15 AÑOS

Pero además, ha sellado su compromiso con la presentación de un nuevo ciclo inversor, que abarque los próximos 15 años, con el objetivo de asegurar las capacidades de las Fuerzas Armadas "en relación con las necesidades de la defensa nacional". "Debemos garantizar que nuestras Fuerzas Armadas se adiestren y operen con material adecuado, adaptado a las circunstancias del entorno, y con la mayor garantía de seguridad personal", ha explicado.

Para ello, esta batería de proyectos tendrá la vista puesta en el desarrollo de los programas de modernización, actualización y dotación de las capacidades necesarias" para los Ejércitos y la Armada. A su juicio, se trata de una necesidad para asegurar el derecho a la defensa que tienen todos los españoles, por lo que ha reiterado su propuesta de una ley de financiación y sostenibilidad de las Fuerzas Armadas.

En este marco, Cospedal ha recordado la reciente adhesión de España a la cooperación estructurada permanente (PESCO) de la Unión Europea para "trabajar unidos para la protección de las libertades" de los ciudadanos de la Unión Europea. Aunque ha asegurado que este impulso no estará "reñido" con el compromiso con la Alianza Atlántica.

Así, ha recordado las numerosas misiones internacionales en las que participan las Fuerzas Armadas españolas y ha tenido un recuerdo especial para los casi 2.500 militares que han pasado la Navidad lejos de sus hogares. "La protección de nuestros compatriotas comienza muy lejos de nuestros hogares: hemos de iniciarla donde se incuban las amenazas que acechan a las naciones libres", ha justificado. CONCILIACIÓN, IGUALDAD Y APOYO A LA MOVILIDAD

Además, ha marcado como objetivo el bienestar del personal militar y sus adecuadas condiciones de trabajo y se ha comprometido con la conciliación laboral y familiar, el apoyo a la movilidad o el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas.

La ministra ha sellado también su compromiso con una de las principales reivindicaciones de las asociaciones militares, la equiparación salarial de las Fuerzas Armadas con Policía y Guardia Civil, y ha anunciado la realización de un estudio "riguroso" para analizar las medidas a adoptar.

También ha anunciado que Defensa presentará en el primer semestre del año un Plan Integral de Orientación Laboral para la consecución de nuevas vías profesionales de aquellas personas que, una vez finalizado el periodo de servicio activo, dejan las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años.

Y trabaja en un plan de cultura y concienciación de defensa con el objetivo de que la sociedad "reciba una mejor información sobre la Defensa y sus Fuerzas Armadas". "Lo haremos para que todos los españoles conozcan y valoren el trabajo y el esfuerzo de los hombres y mujeres que componen las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil", ha explicado.

"Buscaremos, en definitiva, que la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas sean patrimonio de todos los españoles; que se sientan orgullosos de nuestros militares y reconozcan la importante labor que realizan para garantizar el estado de bienestar y el sistema de

