El Tribunal Supremo mantiene a Oriol Junqueras en prisión por riesgo de reiteración delictiva

A todos los lápices de escritura fácil y mente privilegiada.



Ese mismo alto tribunal, unánime y sólido, mañana os puede juzgar a vosotros y trataros como a el CHICLE sin causa que lo justifique.



Mejor amplias miras y fortalecéis vuestra mente recordando a la Infanta, a Iñaki, a Barcenas, a las penas existentes por saqueo, robo, extorsión, quema de documentos trama valencia, rotura pruebas discos duros, muertes insólitas acontecidas, fiscales escogidos a dedo y corruptos, ministros aplicando normas anti constitucionales, legislación a favor de unos y en contra de otros (lo que le doy a una comunidad se lo niego a otra "Privilegios"), etc. etc. etc. Atacar al "inocente" (salvo posibles delitos menores de NO cárcel) y olvidar al delincuente, no refuerza la democracia.