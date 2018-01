Sólo una ruptura de JxCat y ERC permitiría a Ciudadanos presidir el Parlamento catalán

La RESPUESTA no fué proporcionada a la OFENSA, "luego la" INTENCIÓN CRIMINAL es del que responde y no del que ofende.



En eso que te he encomilado esta el error de tu comentario. Esa implicación que das por hecha por el mero de escribirla es errónea.



Muy buen comentario el tuyo si no fuera por ese fallo de lógica elemental que cometes. Si te lo trabajas un poc mas va a ser uno de los mejores comentarios del 2018 pero te falta que la conexión sea cierta. No puedes decir "los perros ladran luego los camellos tienen tres patas". Ese es el error de tu comentario.