ERC planea una legislatura larga para fortalecerse de cara a las municipales

Sabrià señala que solo trabajan con la opción de investir a Puigdemont

Sergi Sabrià, en una rueda de prensa. Imagen: EFE.

El independentismo catalán está tratando de ocultar su fractura durante el periodo de negociación para la formación de Gobierno. A dos semanas de que se constituya el Parlamento catalán, que está previsto para el 17 de enero, y con Oriol Junqueras en prisión preventiva, ERC está tratando de mostrarse lo más conciliador posible con JxCat.

El portavoz del partido, Sergi Sabrià, en una entrevista en RAC1, insistió en que ahora mismo trabajan solo con la opción de investir presidente a Carles Puigdemont, por lo que demandan saber cómo se va a solucionar el problema de que se encuentre en Bruselas y de que una investidura telemática requeriría una reforma expres del Reglamento del Parlament. Sabrià reconoció que se quieren llevar las negociaciones con discreción -frente a otros momentos de fuerte pugna mediática que crearon mucha crispación-. Tampoco quiso dar pistas sobre si ERC apoyaría a otro candidato de JxCAT si Puigdemont no pudiera ser investido, aunque unos días antes Marta Rovira, secretaria general de ERC, había afirmado que su único compromiso era votar president a Carles Puigdemont.

Sabrià insistió que el apoyo a Puigdemont era lo que habían decidido las urnas y, aunque evitó en todo momento nombrar la unilateralidad, señaló que ERC continuará trabajando por la República "sin pedir permiso", aunque no quiso adelantar una fecha para la hipotética independencia. El portavoz de ERC, que logró 32 escaños en las elecciones del pasado 21-D, se mostró partidario de que la próxima legislatura no sea corta (la que se planteó el 27-S era de 18 meses), sino más similar a una normal y habló de tres años y de avanzar hacia la independencia sin un cinturón que "no nos deje respirar", señaló. No obstante, en su opinión, la opción de un referéndum pactado con el Estado es una "pantalla pasada" e insistió en que no sería su partido el que lo propondría. Para Sabrià, el objetivo de los republicanos es ampliar la base social de apoyo al independentismo y crear mayorías más amplias de cara, entre otras citas, a las elecciones municipales de 2019. En este sentido, ERC ya ha tendido en los últimos días la mano a la CUP al insinuar que estaba dispuesto a cederles un diputado, que permitiría a los cupaires contarán con su propio grupo en el Parlament, con las consiguientes mejoras en financiación y peso político.

El portavoz de ERC también se refirió a la declaración de Oriol Junqueras ante del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que está prevista para mañana. Sabrià no se mostró muy optimista con la posible excarcelación del presidente de su partido, que se encuentra en prisión preventiva por presuntos delitos de sedición y rebeldía porque su permanencia en prisión se debía a "razones políticas". El abogado defensor de Junqueras sostiene que el programa con el que ERC ha concurrido a las elecciones constata que "no hay riesgos" que impidan que se autorice su salida de prisión.

