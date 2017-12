Cifuentes pide al 2018 "estabilidad institucional" en España, el fin de la violencia machista y "empleo digno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha pronunciado este domingo el tradicional mensaje de Fin de Año, en el que ha puesto de relieve la fortaleza, la solidaridad y las capacidades de la sociedad madrileña, y ha pedido al 2018 "estabilidad institucional en toda España", así como el fin de la violencia machista y "empleo digno".

En una referencia velada a la situación política y social en Cataluña, Cifuentes ha asegurado en su discuros que "las crisis políticas, económicas y sociales nunca se limitan a un territorio", y que por ende "afectan gravemente a todos".

Cristina Cifuentes ha afirmado que, a pesar de las dificultades, la Comunidad de Madrid ha seguido avanzando y mejorando "con esfuerzo colectivo, para alcanzar metas comunes" como trabajo "digno", Educación y Sanidad públicas, "de calidad, y al alcance de todos", y "un futuro sin incertidumbres".

Para la presidenta regional, a día de hoy se puede decir "con satisfacción" que la Comunidad de Madrid va "por el buen camino para alcanzar todas esas metas colectivas, y ha aportado cifras que corroboran esta afirmación".

En este punto, Cifuentes ha asegurado que en el último año, más de 121.000 madrileños que estaban en paro han encontrado trabajo. "Hemos recuperado el 100 por ciento del empleo perdido durante la crisis, y cada día 333 personas encuentran trabajo en la Comunidad de Madrid", ha remarcado.

Cifuentes ha añadido que "una de cada cuatro empresas que nacen en España lo hace en Madrid, donde se crean 57 nuevas empresas al día". "La Comunidad de Madrid crece a mayor ritmo que la media nacional, y somos el motor económico de España, y si estamos a la cabeza de España es porque ofrecemos estabilidad institucional, seguridad jurídica, y una baja fiscalidad", ha apuntado la presidenta regional.

No obstante, para la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque se ha conseguido mucho, "queda mucho por hacer". "De cara al nuevo año, que está a punto de comenzar, tenemos que dar nuevos pasos en el reequilibrio social, y también en el reequilibrio territorial", ha apostado.

Por ello, ha pedido no olvidar que la mejora económica es una tarea "inacabada", que debe ir acompañada de la mejora social, en la que también está comprometido el Gobierno regional. "Porque ese, y no otro, es el auténtico cambio. Porque ese, y no otro, es nuestro objetivo", ha aseverado Cifuentes.

En este empeño por "mejorar la vida de los madrileños", el Gobierno regional continuará destinando nueve de cada diez euros del presupuesto a políticas sociales.

Esto es así porque la Comunidad está comprometida con las 117.000 personas dependientes a las que atiende el Gobierno regional. "Comprometidos con las 30.000 familias que reciben la Renta Mínima de Inserción, comprometidos con los más de un millón de jóvenes que ya disfrutan del Abono Transportes a 20 euros", ha indicado.

Entre los deseos y peticiones para 2018, Cristina Cifuentes ha pedido "un sistema de financiación más justo" que permita "seguir mejorando los servicios públicos la sanidad, la educación, los transportes, y otros muchos".

También desea que 2018 sirva para "incrementar la calidad" de la democracia española, "manteniendo el compromiso de tolerancia cero frente a la corrupción venga de donde venga y afecte a quien afecte".

"Nos fijamos también como objetivo irrenunciable que 2018 sea el año en el que pongamos fin a esa auténtica lacra que es la violencia de género, que nos degrada a todos", ha remarcado.

Además, un "objetivo prioritario" para 2018 será "conseguir que las 377.579 personas que todavía están en paro, encuentren un empleo digno".

"Tenemos 365 días por delante y un objetivo común: seguir construyendo un Madrid de oportunidades para vivir y convivir. Un Madrid más justo. Más solidario. Un Madrid donde prime el respeto y la convivencia pacífica", ha concluido.

