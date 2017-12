Jordi Pujol, hospitalizado por una fuerte neumonía

Ha cumplido sobradamente, su marcha no cambiaría nada, quedaría todo atado y bien atado, la forma de hacer del clan está asegurada, ha hecho escuela y sus alumnos, aventajados todos, han aprendido la lección con diligencia, claro que la lección ha quedado un poco corta y les han pillado.



Unicamente quedaría por conocer la verdadera historia de este destape, seguro que sería un best seller de intrigas y enredos sin fin, con ventas millonarias, igual se animan y la escriben ellos mismos no vaya a ser que lo haga algún advenedizo que se forre a su cuenta, solo faltaría.