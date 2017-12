El PSC está dispuesto a apoyar una Presidencia del Parlament no independentista

El dictador no quiere que los ciudadanos de Roma puedan ejercer voluntariamente de esclavos, afirma que, aunque se mueran de hambre, la dignidad de un romano está por encima de todo. Malos momentos, no hay guerras ni saqueos a la vista y tenemos a una masa de inútiles sin expectativas rondando las calles. Lástima que saldrá del Senado romano y le caerá encima su propia estatua, antes las rompían después de acabar con él, así matan dos pajaros de un tiro, y encima hacen creer a todo el mundo que ha sido voluntad de los dioses. No era tán malo, es sólo que su actitud iba a terminar con el circo, y el circo sabemos que no puede parar, después de todo si no encuentras guerras y saqueos es porque no las buscas.