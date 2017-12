Rajoy se reúne con Rivera y apelan a que el futuro Govern respete la ley

Número 14 (Antonia), no soy podemita, pero creo que la alcaldesa Ada Colau merece una calle, una avenida o un paseo. Ha hecho mucho por Barcelona. Realmente se preocupa por los ciudadanos. Y, por si fuera poco, soluciona todos los problemas.



Dime qué han hecho los anteriores alcaldes de Barcelona. Te lo digo yo: nada. ¡Absolutamente nada! Para mí, no existían.



En mi opinión, los Juegos Olímpicos de 1992 supuso un auténtico destrozo del litoral de Barcelona. ¡Barcelona era mucho mejor antiguamente!



Esas barracas del Somorrostro y de La Perona. ¡Eso sí era Barcelona!



Se ha pretendido obligar a las familias gitanas a que vivan en pisos. Los gitanos están acostumbrados a vivir en barracas. Los niños tienen más libertad a la hora de jugar. No están encerrados en un piso.



El que es pobre será pobre durante toda su vida.



Lo que no es normal es que en barrios como Gràcia o El Raval, que siempre habían sido barrios para gente pobre, haya ahora pisos de precios astronómicos (tanto en alquiler como en venta).



La gente que vivimos en el Eixample, tenemos calles y avenidas anchas. Yo ni loco me iría a vivir en Sants, Gràcia o Ciutat Vella. No quiero malvivir entre calles estrechas.



Y, aunque sea 28 de diciembre (Santos Inocentes), no es una broma lo que estoy escribiendo. Es mi opinión. Y punto. Gracias.