La Diputación Permanente del Parlament aprueba recurrir el 155 al Constitucional

La mayoría de habitantes de Tabarnia no deseamos el regreso de Puigdemont. Preferimos que se quede donde está y haya un President preocupado en los problemas que tenemos, no en la revancha. En el programa de los indepen no había ni una línea de economía, ni de sanidad, ni de educación, lo que me da que pensar que no quieren hacer nada fuera de su DUI, no compartida por 2 millones de catalanes.