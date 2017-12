770 420

Interior desoye las peticiones de veto e invita al Pacto Antiterrorista a Podemos y al resto de observadores

Nuevas medidas para controlar coches alquilados y venta de bombonas

El Ministerio del Interior hizo gestiones este martes para confirmar la participación en la reunión del Pacto Antiterrorista que se celebra hoy tanto de Podemos como del resto de partidos no firmantes, desoyendo las peticiones de veto del PP y de Ciudadanos, que son partidarios de excluir de la mesa de trabajo a las formaciones que asisten como observadores.

Fuentes de Interior han confirmado que fue el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el que hizo ayer por la tarde una ronda de llamadas para abrir la reunión a todos los partidos, incluido aquellos que, como Podemos y los partidos nacionalistas, habían asistido a otras citas en calidad de observadores por discrepancias con las medidas penales impulsadas a raíz de la firma del pacto.

A la reunión de este miércoles en el Ministerio del Interior han asistido, además de Mayoral, los representantes del PP, Rafael Hernando; del PSOE; Andriana Lastra; de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez y José Manuel Villegas, y de UPyD, Cristián Brown, así como representantes de UPN y PAR. Coalición Canaria y Foro Asturias han excusado su asistencia y los partidos nacionalistas PNV, PDeCAT y ERC han rechazado la invitación.

La semana pasada el Ministerio del Interior remitió una carta a todos los grupos en las que se informaba de la reunión de trabajo, reiterando su petición de suscribir el Pacto Antiterrorista: "Si tuviera interés en asistir a la reunión del pacto antiyihadista y, suscribirse por tanto al acuerdo, le ruego que nos lo comunique lo antes posible". Los nacionalistas entienden que se les dejaba fuera.

Los portavoces en el Congreso del PP y Ciudadanos, Rafael Hernando y Miguel Gutiérrez, respectivamente, pidieron ayer en sendas ruedas de prensa que los partidos no firmantes no asistieran a la reunión de trabajo. "Vamos a trabajar, no a ser observados", comentó el primero, a lo que el dirigente del partido 'naranja' insistió: "O se está dentro o fuera".

La figura del observador en el Pacto Antiterrorista es habitualmente cuestionada por algunos de los firmantes de pleno derecho. La mesa se convocó por última vez el 21 de agosto, cuatro días después del atentado en Cataluña.

El Gobierno valoró positivamente la asistencia a aquella cita de todos los partidos, incluido los que no habían suscrito el pacto, aunque Ciudadanos y Podemos consideran que la de hoy se convoca para avanzar en cuestiones meramente técnicas, por lo que no tiene sentido que asistan observadores.

El propio ministro Zoido se ha mostrado partidario de que este foro reúna a los firmantes de pleno derecho. El pasado junio subrayó desde los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial que esperaba que "muy pronto" se sumaron todos los partidos. "La lucha antiterrorista requiere unidad y firmeza", comentó.

Nuevas medidas

Zoido ha anunciado que impulsará una batería de medidas consensuadas con el resto de partidos políticos para crear un registro documental de las personas físicas o jurídicas que hospedan o alquilan vehículos de motor, así como para mejorar el control sobre la distribución de bombonas de butano y otros elementos potencialmente peligrosos.

La intención de Zoido es que "a lo largo del próximo año vean la luz la mayoría" de estas reformas legislativas que están ya "preparadas o en fase de conclusión", lo que implica transposiciones de normativas europeas para mejorar la eficacia en otros aspectos como el control de pasajeros de aviones o "identificar a personas que muestran patrones de conducta compatibles con terroristas".

Los asistentes al pacto que han analizado un informe del director del Centro de Información contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el comisario José Luis Olivera, y del director del Gabinete de Estudios del Ministerio del Interior, coronel Diego Pérez de los Cobos.

El primero ha informado de unas conclusiones centralizadas por el CITCO en base a la documentación remitida por los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre los atentados de agosto en Cataluña. Zoido se ha referido a informaciones que ya se han contado en "noticias escritas", sin entrar en detalles por tratarse de una cuestión que se mantiene bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.

Sobre el cerebro del atentado, el imán de Ripoll al que contactó el CNI, Zoido ha dicho que no se ha hablado "nada en absoluto". "El director del CITCO ha puesto en conexión todo lo que había pasado esos días y que no está sujeto al secreto de las diligencias", ha matizado el ministro.

Zoido ha anunciado que se conformará un grupo de trabajo para las reformas legales basadas en una "muy novedosa" instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, en concreto de Pérez de los Cobos, con recomendaciones "pormenorizadas" para hacer frente a la amenaza yihadista por parte de cuerpos policiales, corporaciones locales o miembros de la seguridad privada.

