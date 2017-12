Dirigentes del PP piden un cambio de rumbo a Rajoy ante la amenaza de Cs

Los recaudadores veían como les hacían la cama los de siempre, asistían impasibles a esa nueva forma de hacer las cosas, cambiarlo todo para que nada cambie. Los pagadores , después de tánto esfuerzo iban amenazando con que era el momento de tirarse a la piscina y realizar ese trasvase catárquico del que tán orgullosos están. No cuentan con dos realidades, y es que su invento jugaba en casa y jugaba en una piscina llena de centristas, de esos que se convencen a ellos mismos de su centrismo o centricidad.Los recaudadores pueden estar tranquilos, la genialidad reside en poder repetir partidos y ganar la liga, no en ganar un sólo partido. Los pagadores se sienten muy fuertes, pèro que no se les olvide que no consiguieron lo que pensaban, ni de lejos. Todo su esfuerzo es baldío e inútil. No están para lanzarse a ninguna otra piscina que la que han elegido tan meticulosamente.