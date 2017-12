770 420

Revilla, increpado en Nochebuena por conducir en dirección contraria en el centro de Santander

"¡Que eso no se puede hombre, payaso!", dice un vecino a Revilla

"No solo lo hago yo, lo tiene que hacer todo el que aparque allí"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, protagonizó en Nochebuena un encontronazo con varios vecinos de Santander por ir en sentido contrario en una calle céntrica de la ciudad para acceder a un aparcamiento.

La escena fue grabada en la calle Peña Herbosa, una zona de bares muy popular en Santander donde también está el edificio del Gobierno. Revilla, al volante de un coche negro, pregunta si están en dirección prohibida mientras varias personas le increpan con gritos de "payaso" o "que sople, que sople", en referencia a la posibilidad de que el presidente cántabro hubiera bebido alcohol.

"¡Que eso no se puede hombre, payaso!", se escucha a un hombre mientras otro se acerca a la ventanilla para explicar a Revilla que va en sentido contrario.

Revilla ya ha señalado en Espejo Público (Antena 3) que "en Nochevieja haré lo mismo, no me queda más remedio". Lo hace desde hace 15 años, asegura el presidente regional, porque en estas fechas se corta entera esa calle, su única opción de acceso. "Tengo que dar la vuelta para meterme a mi despacho que está a 18 metros". "No solo lo hago yo, lo tiene que hacer todo el que aparque en ese aparcamiento", dice Revilla, que asegura que es lo que mandan hacer los agentes de movilidad.

IU pide explicaciones

Tras el incidente, Izquierda Unida de Cantabria pidió explicaciones al presidente regional sobre su "conducta al volante".

En un comunicado, la formación asegura que "vivimos el bochorno de ver cómo tienen que ser los propios ciudadanos que estaban en ese momento en Peña Herbosa los que informen al presidente de Cantabria de cuáles son las normas de circulación", aseveran desde el partido de izquierdas.

Reprochan así al presidente y líder del PRC su "irresponsabilidad", más aún -inciden- en un día en el que "muchos cántabros redoblan sus esfuerzos por la seguridad y reducen su ingesta de alcohol si manejan un vehículo y mientras cuerpos como la Guardia Civil intensifican los controles para evitar accidentes de tráfico".

Izquierda Unida cree que "es una gran ocasión para que el presidente lance un mensaje claro sobre el cumplimiento de las normas de tráfico", algo que, apuntan desde IU, "hubiera pasado en cualquier democracia avanzada europea". "Por menos de esto han dimitido ministros en otros países", apostillan.

Finalmente, en IU lamentan que Revilla "se olvide constantemente del cargo que ostenta", y que "para él no debe suponer otra cosa que hablar con peluches y salir en televisión mientras permite en Cantabria indignidades como la aprobación de los presupuestos con un tránsfuga".

PUBLICIDAD