Polémica por el menú de Nochebuena de los policías desplazados a Barcelona: espaguetis con un mejillón y pescado rebozado

yo quiero ser policia nacional, y la verdad, me la trae muy floja lo que pueda cenar, porque mi deseo de trabajar en ello esta por encima de la cena o del sueldo, es la diferencia de los que no van por vocacion, el policia que no lo sea por vocacion va a sufrir y mucho, pero yo lo tengo en la sangre y por mi trabajaria en ello por el smi. aunque me destinen a la cañada real o a las 3000 viviendas que es mas peligrosa que todo pais vasco y navarra juntas.