IU Madrid felicita la Nochebuena con la imagen de un árbol navideño en llamas

Pues si eso es originalidad perdonen que discrepe.



Esto es como si yo, por originalidad, pongo una foto de la pasionaria, abierta de piernas y con el chocho al aire. Eso no es original, eso es de mal gusto que intenta herir a las personas que sientan algo por esa mujer. Es ofensivo, es una falta de respeto. Eso no es original, eso es una provocación y una falta de respeto a los que no piensan como tú. Eso es dictadura, eso es una falta de democracia total.



Lamentable lo de IU.