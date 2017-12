Ciudadanos se aproxima a Faes para erosionar a Rajoy

el odio a rivera viene de que en españa hay mas gente que no le gusta el comunismo de izquierdas.



y por eso saben que aunque el pp pierda 30 escaños, esos 30 escaños lo va a ganar ciudadanos, se aliara con el pp y seguir gobernando la derecha,



de eso viene el odio,



de que el comunismo, en españa, no prospera aunque se tache de facha o nazi a todo aquel que diga "me gusta mi pais" o critique venezuela