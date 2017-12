Los partidos catalanes se repartirán 16 millones en subvenciones según los escaños que consigan en el Parlament

números 3, los políticos hacen exactamente lo mismo que los administradores de fincas y las compañías de seguro.... solamente están para cobrar.... y si te pasa algo, no quieren saber nada..... se hacen los sordos....



por ejemplo, las pólizas de hogar no sirven absolutamente para nada..... tienes un escape de agua y te dicen que es "una falta de mantenimiento de las tuberías"...... esto no entra y lo otro tampoco.....



los impuestos que pagamos van destinados a la pu-ta independencia de Cataluña....



los administradores de fincas cobran honorarios por tocarse los huevos año tras año....



esto siempre ha sido así y difícilmente cambiará a mejor.....