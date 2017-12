Rajoy batallará por los restos de tres provincias para frenar un caos en el PP

El PP va a caer un 25% de su voto en Cataluña (y me parece poco). Podemos va a caer un 50% de su voto en Cataluña (y me parece poco). la CUP va a tener el mismo voto que tuvo (y me parece normal). El voto de Junts se va a repartir entre Esquerra y JuntsxPuchi (y me parece normal). El PSOE va a recoger a los podemitas que ya han abierto los ojos (y me parece normal). Ciudadanos va a recoger los votos de los peperos que se van (y me parece normal). Lo único que no es normal es que no vote el 100% de los catalanes a Doña Inés Arrimadas porque es la única que puede conseguir que regresen las empresas, se genere empeo, se llenen los hoteles y no se vaya a la mierda Cataluña entera.