Iceta: "No es suficiente decir solo 'no' a la independencia, como Cs y el PP"

"La reforma de la Constitución no planteará un referéndum vinculante"

Apoyo a Cs: "Únicamente me planteo la opción de mi candidatura"

"Hay casi un millón de personas que todavía no han decidido su voto"

El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta. Foto: Luis Moreno.

Miquel Iceta no duda al afirmar taxativamente que espera ser el próximo presidente de la Generalitat. Aunque las encuestas adelantan que Ciudadanos (Cs) sería la fuerza constitucionalista más votada, Iceta confía en el apoyo de los indecisos, que cifra en aproximadamente un millón de votantes. El candidato del PSC cree que su propuesta es la que ofrece un mejor proyecto para que Cataluña se recupere, tanto desde una perspectiva económica como social. EN DIRECTO | Siga la última hora sobre las elecciones de Cataluña del 21D.

Las encuestas no siempre han sido positivas para el PSC en las últimas semanas, ¿confía en la remontada de cara al jueves?

Aunque suene a tópico, lo cierto es que la mejor encuesta son las elecciones. Pero también es verdad que el PSC muestra una gran solidez en todas las encuestas, que nos dan, sin excepción, un mejor resultado del que obtuvimos en 2015. Yo creo que estamos en condiciones de ganar estas elecciones. Todas señalan el alto número de indecisos, que no se decidirán hasta las últimas horas, y que son casi un millón.

Para usted, entonces, ¿es clave la participación el 21D?

Todas las encuestas también señalan una gran participación de cara a los comicios del día 21. Y la sensación que nosotros tenemos es que la participación va a ser histórica. Y eso es bueno, porque cuanta más participación haya, más representativo será el Parlament que salga de las urnas. Mucha gente me dice por la calle que va a votar al PSC y esto nos hace estar muy optimistas de cara al jueves.

ERC no incluye la unilateralidad en el programa, pero algunos de sus representantes la defienden, ¿les impide este giro apoyarles?

Nosotros no vamos a hacer presidente, ni por activa ni por pasiva, a un candidato independentista. Más claro, imposible.

Si usted no fuera el candidato más votado entre las formaciones constitucionalistas, ¿se plantearía apoyar la investidura de Inés Arrimadas o formar parte de un Gobierno liderado por ella?

Yo solo me planteo la opción de presentar mi candidatura, no la de apoyar ninguna otra. Además, estoy convencido de que Inés Arrimadas, a quien respeto muchísimo, no va a ser capaz de lograr los apoyos para ser investida. Sus posicionamientos no ayudan al acuerdo, la negociación y el pacto. Yo y la candidatura a la que represento estamos dispuestos a dialogar y a llegar a acuerdos, tenemos una alternativa para la situación en Cataluña. No creemos, como Ciudadanos y el PP, que con decir no a la independencia sea suficiente.

¿Condiciona su acuerdo con Units per Avançar los posibles pactos postelectorales con PP, Cs o Catalunya en Comú-Podem?

Nuestro acuerdo con Units per Avançar es programático y de legislatura, pero en ningún caso condiciona los acuerdos a los que podamos llegar con otras formaciones políticas para lograr la Presidencia de la Generalitat.

Ha sido muy crítico a lo largo de la campaña con "la negación de los hechos" del independentismo, que ahora ya ni siquiera reconoce que tenga responsabilidades en el fracaso de la DUI, ¿cree que este giro les restará apoyos el 21D?

Las formaciones independentistas y el Govern explicaron que lo tenían todo atado y bien atado para llegar a la independencia y estas afirmaciones se han diluido como un azucarillo. No sé si sus votantes les van a castigar por todas las mentiras que han dicho en los últimos dos años, pero sí constatamos que hay casi un millón de personas que todavía no han decidido su voto, y a muchos de ellos nos dirigimos para que apuesten por nuestra candidatura; porque es la única candidatura de mano tendida.

Su programa planea revisión de varias tasas; entre ellas, del IRPF...

Efectivamente, vamos a modificar el tramo autonómico del IRPF para reducir los tipos mínimos, suavizar los tipos de las rentas medias e incrementar los tipos de las rentas más altas. También vamos a modificar el impuesto de Sucesiones y Donaciones para volver a los niveles del 2010, a partir de una reducción significativa y selectiva de los beneficios fiscales derivados de la normativa catalana. Sobre Patrimonio, vamos a cambiarlo para que grave más a los grandes patrimonios. Será un paso previo y transitorio al establecimiento de un impuesto a la riqueza. Además, implantaremos una reforma fiscal verde que mejore las figuras impositivas y su capacidad de recaudación con respecto a la imposición medioambiental. Por otra parte, revisaremos los beneficios fiscales que aplica la Generalitat y eliminaremos los que son claramente regresivos, mejoraremos la gestión tributaria en relación al impuesto sobre las viviendas vacías, recuperaremos el impuesto sobre depósitos bancarios y estudiaremos figuras impositivas que nos permitan dotarnos de los programas que serán necesarios para afrontar los cambios en el mercado laboral como consecuencia de la robotización.

Con la Hacienda Catalana pretenden recaudar todos los tributos generados en Cataluña, ¿apuestan por un sistema de financiación similar al vasco o al navarro?

El Estatut prevé el despliegue de una Hacienda catalana, consorciada con la Agencia Tributaria. Eso es exactamente lo que proponemos. Se trata pues de crear un Consorcio Tributario de Cataluña entre la Agencia Tributaria del Gobierno central y la Generalitat de Catalunya. Este Consorcio compartirá la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos que pagamos. Este sistema permitirá mejoras de gestión y de inspección tributaria y unos mecanismos de liquidación de ingresos mucho más transparentes que los actuales. Nos parece que no tiene mucho sentido tener dos estructuras tributarias paralelas en Cataluña, creemos que es más eficiente que haya una sola fruto del consorcio entre ambas, que, al mismo tiempo, reforzará la función de los tributos como herramientas de relación entre los gobiernos y la ciudadanía. Pero en ningún caso está relacionado con el concierto vasco y navarro.

¿Impulsará dicho cambio si acude como presidente de la Generalitat a la reunión de presidentes?

Este consorcio está contemplado en el Estatut de Catalunya, está aprobado y el Tribunal Constitucional no lo cuestionó y por lo tanto es lo que vamos a reclamar. Voy a acudir a todas las reuniones de la conferencia de presidentes y allí donde se me requiera. Como presidente de la Generalitat voy a ir adonde haga falta para defender los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas de Cataluña.

En la propuesta de reforma constitucional que impulsaría en el Congreso, ¿entraría un referéndum vinculante sobre independencia?

En ningún caso. Nosotros, como ya hemos dicho y repetido, apostamos por una reforma constitucional de carácter federal, lo que incluirá asimismo un referéndum para aprobar la nueva Constitución y otro para aprobar un nuevo Estatut.

¿Es necesario dar pasos en el autogobierno en Cataluña para reducir la fractura social existente?

Nuestra alternativa de reivindicación de más autogobierno para Cataluña es perfectamente compatible con la voluntad de compartir un mismo Estado con todos los pueblos de España. Queremos una Cataluña con el máximo nivel de autogobierno en el seno de una España Federal; por ello, vamos a impulsar el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña, más autogobierno y una financiación más justa. Nosotros tenemos claro que el problema político y social de Cataluña sólo puede encontrar solución a través de la negociación y el pacto. La vía del acuerdo que defendemos no persigue ni unanimidad ni uniformidad, sino la búsqueda de lo que compartimos, porque el acuerdo lo tenemos que construir entre todos. Está claro que sin este tipo de avances no podremos lograr un acuerdo que satisfaga a la mayor parte de la ciudadanía de Cataluña.

El ejemplo de Quebec nos indica que cuando una empresa abandona una región es muy complicado que regrese. ¿Están perdidas las empresas que se han marchado?

La huida de empresas de Cataluña, donde más de 3.000 han cambiado su sede social y más de 1.000 la sede fiscal, es una de las consecuencias más graves de la actuación del Govern. Nosotros confiamos que cuando logremos la presidencia de la Generalitat una gran parte de estas empresas vuelvan. Como presidente, me propongo devolver la confianza a la sociedad.

El independentismo defiende que fue la "represión del estado" la culpable de las 'fugas' y que el gobierno español presionó para que se aceleraran los traslados, ¿es cierto que existieron dichas presiones?

No sé si hubo presiones ni de qué tipo. Lo que sí que sé es que el único culpable de la fuga de empresas de Cataluña es la actuación del señor Puigdemont y de su gobierno. Y esto no va a cambiar por mucho que intenten desviar la atención hacia otros. Por otra parte, la salida de depósitos de ahorradores catalanes a oficinas de Aragón o Valencia no parece que se deba a presiones del gobierno de España.

¿Cree que la campaña de Carles Puigdemont desde Bruselas daña la inversión extranjera en Cataluña y en España?

Deseo que no sea así. Lo que es urgente es cambiar el Govern y empezar a generar confianza en las empresas y en la ciudadanía.

¿Le consta que existan inversiones extranjeras frenadas por la crisis institucional catalana?

Insisto en que lo urgente es poder formar un Govern que genere confianza y recuperar las inversiones.

¿Qué impacto puede tener en el empleo que se mantenga la situación de inestabilidad?

Los últimos datos de empleo ya han mostrado datos negativos para Cataluña: el pasado mes de noviembre registró la mayor subida en un noviembre desde 2009: el mes pasado las oficinas de empleo catalanas contaron 7.391 desempleados más que en octubre. Por ello, insisto, es necesario recuperar la estabilidad y la confianza. Y, además, vemos cómo las diversas previsiones de crecimiento para 2018 nos alertan de la posible reducción del crecimiento si sigue la inestabilidad. Y, a menos crecimiento, menor creación de empleo.

Uno de los proyectos de inversión que está parado es del CRT de Vilaseca-Salou, el nuevo BCN World, ¿si fuera presidente de la Generalitat trataría de relanzarlo?

Ya dije en Tarragona que pensaba inaugurar ese proyecto como president de la Generalitat. Así que a eso me comprometo.

¿Qué medidas propone para relanzar la 'marca Barcelona'?

Vamos a impulsar el reconocimiento de la importancia estratégica y simbólica de la ciudad de Barcelona, para que pueda ejercer su liderazgo como gran capital catalana, española y europea. Este es uno de los puntos del Pacto de Estado por Cataluña que he propuesto y que será de las primeras cosas que hablaré con el presidente Rajoy.

¿Cree que se habría perdido la EMA si no se hubiera declarado la DUI?

Es evidente que es difícil que venga una institución como la EMA cuando se están yendo las empresas. Pero no es el momento de reproches, sino de trabajar para que la ciudad recupere las inversiones. Y una forma imprescindible para lograrlo es que las tres administraciones trabajen de forma conjunta y coordinada.

¿Otro 'Govern' rupturista con la CUP pondría en riesgo el Mobile?

Barcelona sigue siendo la sede del Mobile World Congress y desde luego el Govern que salga de las próximas elecciones deberá velar por su permanencia en la ciudad. Barcelona y Cataluña no se pueden permitir más zozobra en cuanto a las inversiones se refiere. Si soy el próximo presidente de la Generalitat trabajaré sin descanso para que el Mobile siga en Barcelona durante muchos años.

