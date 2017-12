770 420

Carmena cesa al concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, por negarse a firmar el plan de ajustes de Montoro

La alcaldesa de Madrid coloca al edil Jorge García Castaño al frente

Concejales como Zapata y Mayer se plantean su continuidad en el consistorio

El Ayuntamiento aprueba el plan con los votos de PP y de Ahora Madrid

Crisis interna en el Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena ha cesado al hasta ahora miembro de la Junta de Gobierno y delegado de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato y ha colocado en su lugar a quien fue responsable de Hacienda como concejal de IU en la anterior legislatura, Jorge García Castaño. Montoro da el visto bueno definitivo al plan económico del Ayuntamiento de Madrid.

Carmena ha tomado esta decisión después de que IU y el propio Sánchez Mato decidieran este domingo a última hora pedir el aplazamiento del Pleno de este lunes en el que se ha aprobado el plan económico municipal que incluye los recortes que exigió el Ministerio de Hacienda.

"No puedo permitir que el concejal de Hacienda no aprobara la propuesta del plan económico-financiero (PEF) que él había dirigido al Pleno", ha explicado la regidora. "No puedo tener un delegado de Hacienda que no apoye su propio plan y por eso he cesado a Carlos", ha añadido en rueda de prensa.

A principios de noviembre, el Ministerio de Hacienda anunció la intervención inmediata de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por rebasar el techo de gasto municipal. Tras unas semanas de idas y venidas, Carmena firmó el pasado viernes un preacuerdo con Montoro para llevarlo al Pleno y cumplir oficialmente con el Ministerio. Finalmente el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy el PEF con los votos de PP y de Ahora Madrid aunque sin los de ediles de IU y Ganemos.

Con la aprobación de este plan, que prevé incumplir en 100 millones el techo de gasto este año a cambio de acatar la restricción de la inversión en 2017, Carmena confía en recuperar la normalidad tras dos años de incumplimiento y la aprobación de cuatro planes para mostrar su solvencia.

Jorge García Castaño será ahora miembro de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y titular del Área de Economía y Hacienda, en sustitución del cesado Sánchez Mato. García Castaño mantendrá a la vez las presidencias de las juntas municipales de Centro y Chamberí que viene desempeñando hasta ahora.

Tras el paso en firme de Carmena, Sánchez Mato ha afirmado que "ha sido un privilegio trabajar por Madrid", asume como propios los errores" y de los aciertos señala que son colectivos. "Ha sido un privilegio trabajar por Madrid desde el área de Economía y Hacienda durante estos dos años y medio. Un 10 a todo mi maravilloso equipo y al funcionariado. Los errores son míos. Los aciertos colectivos", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Así las cosas, los concejales de Madrid 129 (Guillermo Zapata, Celia Mayer y Javier Barbero) se plantean la continuidad en el Gobierno de Ahora Madrid por el "grave error" que ha supuesto el cese de Sánchez Mato. Los ediles de Madrid 129 instan a Carmena a "reconsiderar la situación real del Gobierno y emprender de forma inmediata cambios profundos en la política municipal de Ahora Madrid". "No estamos de acuerdo con las decisiones recientes y creemos que ponen en riesgo la confluencia".

Estos cambios se explicitan en "la apuesta por unos presupuestos centrados en el gasto social y la inversión en los barrios periféricos de la ciudad, en un giro en el modelo urbanístico escuchando a la ciudadanía en conflictos como el de la Operación Chamartín y en una verdadera disposición al diálogo profundo dentro de Ahora Madrid, incluyendo a sus bases".

"Si no hay avances claros y rápidos en estos aspectos, que son centrales en el mandato ciudadano recibido por Ahora Madrid, los concejales de M129 abandonarían sus responsabilidades de gobierno. Así se lo trasladaron a Manuela Carmena en una reunión mantenida ayer domingo por la tarde", han indicado en un comunicado.

