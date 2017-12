Carles Campuzano: "Sería bueno pactar con el PSC si recupera el derecho a decidir"

"Si Puigdemont gana y termina encarcelado, sería un bochorno"

"El discurso de Cs es una vuelta al franquismo y el falangismo"

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano. Foto: Fernando Villar

Es la voz del PDeCAT en el Congreso de los diputados, el hombre a quien le ha tocado dar la cara con sus señorías frente al desafío de los suyos en Cataluña. Carles Campuzano (Barcelona, 1964) dice que es independentista desde los 17 años y aunque lleva más de dos décadas como diputado nacional, cuando le preguntan por qué sigue ahí, insiste en que "nunca ha encontrado en los grandes partidos del Estado un proyecto político inclusivo y atractivo que reconozca que Cataluña es una nación y tiene derecho al autogobierno".

Licenciado en Derecho, se inició en la política en la Joventut Nacionalista de Catalunya, organización de la que fue secretario general (1989-1994) y presidente (1994-1996). Desde entonces ha sido casi todo en la cosa pública, desde concejal en Villanueva y Geltrú, donde vive, a diputado en el Parlamento de Cataluña o en el Congreso, desde la VI legislatura hasta ahora.

Aunque participó activamente en el congreso fundacional del Partido Demócrata Catalán, resta importancia a que Puigdemont haya elaborado una lista sin dirigentes históricos y con independientes: "Es un momento excepcional que requiere generosidad y el electorado lo valora". Tiene un tono suave en las formas pero implacable contra España en el fondo.

Dice que si ganan las elecciones y Puigdemont es detenido por tomar posesiones de su cargo sería un bochorno democrático. Pide a los comunes que les apoyen para que los constitucionalistas no lleguen al poder y se distancia de la CUP "instalados como están en el asalto al poder propio de los partidos revolucionarios". Cree que con el PSC pueden volver a entenderse si aceptan de nuevo el derecho a decidir y no contempla un Gobierno catalán de Inés Arrimadas, a cuyo partido define como falangista.

Oiga, ¿que Puigdemont esté huido en Bruselas, a ustedes les da votos y se los quita a Junqueras aunque permanezca en la cárcel?

La decisión del president Puigdemont de trasladarse a Bruselas con otros consejeros ha permitido internacionalizar la causa catalana y evidenciar las debilidades del sistema democrático español y el sistema judicial, y eso los ciudadanos lo están valorando.

¿Y qué dice a quienes acusan a Puigdemont de cobardía política, de haber dejado tirados a los suyos?

Que eso no es cierto. Los ciudadanos que van a votar la candidatura de Junts per Catalunya, incluso muchos de los que van a votar a ERC o la CUP, entienden que lo que ha hecho Puigdemont es internacionalizar la causa de la libertad y por lo tanto en el mundo soberanista y demócrata catalán no hay la percepción que usted apunta.

¿Quién está pagando su estancia en Bruselas, él de su bolsillo?

Quien seguro que no paga la estancia de Puigdemont en Bruselas es el Gobierno de la Generalitat y ninguna institución pública. Se está pagando con recursos privados.

¿Usted es de ese sector al que ha molestado que en su candidatura electoral no haya líderes históricos del PDeCAT, y que los haya sustituido por independientes?

En nuestro partido hay una tradición fuerte de que el candidato a la presidencia de la Generalitat se acompañe por personas que él cree que pueden ayudarle en una acción de gobierno. En el momento tan especial que vivimos, nos pareció adecuado configurar una lista que fuese más allá de las siglas del Partit Demócrata, y que permitiese a gente independiente sumarse a esta propuesta. Ese acto de generosidad lo está valorando positivamente nuestro electorado.

Puigdemont ha dicho que si gana tomará posesión, ¿son conscientes de que si pone un pie en España será detenido? ¿Y luego qué?

Si Puigdemont gana las elecciones con una mayoría que lo puede elegir president de la Generalitat, y termina encarcelado, estaríamos poniendo en evidencia las debilidades del sistema y de las instituciones españolas. Sería un bochorno democrático. La cuestión catalana es fundamentalmente una cuestión sobre la democracia en España. El sistema político español y el Estado deben de tener la capacidad de abordar las demandas de la sociedad catalana en la lógica política, escuchar y buscar acuerdos y no encarcelar a políticos.

¿Ustedes creen en la separación de poderes? ¿De verdad cree que el juez Llarena está a las órdenes del Gobierno?

Yo creo en la separación de poderes y en la independencia del juez Llarena, pero creo también que la decisión del Fiscal General de Estado, y por tanto del Gobierno, de haber optado por la vía penal en lugar de la política, hace todavía más difícil la solución del problema político y pone de manifiesto esta inmadurez democrática del sistema institucional español.

Pero insisto en que la decisión de la prisión preventiva la ha tomado un juez por delitos gravísimos, ¿no?

No estamos hablando de un encarcelamiento como resultado de una sentencia firme, sino de una medida preventiva de carácter cautelar. Es muy evidente que si Puigdemont regresa a Barcelona para tomar posesión de la presidencia de la Generalitat, el riesgo de huida no se va a producir y si se produjese un encarcelamiento habría un choque entre lo que desean los ciudadanos en Cataluña y lo que el juez Llarena cree oportuno, y eso tiene una dimensión política muy evidente.

De momento son unas elecciones atípicas, tanto que puede habe empate. ¿Si ganan los constitucionalistas, el 'procès' se da por liquidado?

Hay que respetar siempre los resultados electorales. El partido que haya ganado las elecciones debe intentar construir una mayoría parlamentaria para conseguir la presidencia, y las encuestas lo que no dan es que los partidos que puedan apoyar a Inés Arrimadas tengan la mayoría suficiente en el Parlament.

Permítame un inciso, ¿también cree que Arrimadas es una falangista como dijo de Albert Rivera?

Yo dije, y me reafirmo, que el discurso político que hizo en aquel debate Albert Rivera era propio de un falangista. El discurso que nos plantea Ciudadanos en relación a la cuestión catalana es volver al año 1976, o sea volver a los planteamientos del franquismo y del falangismo, en los que se negaban los fundamentos del pacto constitucional del 78, donde se reconoce que Cataluña sea una nacionalidad, y que el autogobierno de Cataluña, a través del artículo 150.2, como el resto del autogobierno de las CCAA, puede ir creciendo, y que la última palabra la tienen los catalanes.

¿Su adversario es ERC? ¿O son todos los partidos constitucionalistas, además de Podemos?

Nuestros adversarios principales son los partidos que han impuesto una aplicación abusiva e inconstitucional del 155, la suspensión del autogobierno de Cataluña, y los que han apoyado de facto el encarcelamiento de dirigentes sociales y miembros del Govern. Esos son nuestros adversarios, el llamado bloque constitucionalista.

¿Ustedes cuentan con el apoyo de los 'comunes' si llega el caso? Porque en Podemos son muy críticos con todo lo que están haciendo...

Sería bueno que los comunes fuesen fieles a la tradición de la que políticamente provienen, que es profundamente democrática y catalanista, y por tanto impidiesen que sus votos sirvan para que los partidos del bloque del 155 lleguen a gobernar Cataluña. Si la mayoría de los ciudadanos apuestan porque Puigdemont sea president, los comunes nos deberían acompañar en ese proceso y facilitar su reelección.

La CUP dice que, si gana, el día después hay que bloquear las instituciones y atacar a España, ¿eso lo aceptarían ustedes?

La CUP tiene los apoyos que tiene, pero su manera de entender la sociedad y la política no es la nuestra. Yo no puedo compartir ninguna aseveración como las que formulaba. De todos modos, es bueno que la CUP participe en las instituciones, que haga sus propuestas, pero no puede pretender situar la política democrática en la lógica del asalto al poder más propio de un grupo revolucionario que de un grupo político y democrático.

¿Usted descarta un tripartito similar al que hubo con Montilla, ahora con Iceta y ERC?

La mejor garantía para que no haya tripartito de nuevo en Cataluña es que Puigdemont gane las elecciones. Dicho esto, con los partidos del bloque constitucionalista después del 21D, si ganamos, debemos ser capaces de volver a hablar de las cuestiones en las que unos y otros estamos de acuerdo. Con algunos de estos partidos tenemos enormes discrepancias, pero también podemos llegar a acuerdos en temas fundamentales para un futuro.

¿Como qué? ¿cuál serán las condiciones para que hubiera tripartito?

En Cataluña durante muchos años ha habido un punto de conexión con el PSC respecto al derecho a decidir. Si ellos estuvieran dispuestos a entrar de nuevo en ese tema sería bueno tener una colaboración con ellos.

¿Si ganan en votos y en escaños estaremos en otro día de la marmota, con DUI y vuelta a empezar?

Lo primero es que se reconozcan los resultados y ser capaces, entre el Gobierno de Madrid, Congreso de los Diputados, Gobierno de Cataluña y Parlament, de encontrar vías legales que hagan posible que ese deseo mayoritario de la sociedad catalana, el que sea, pueda convertirse en ley. Si en Cataluña la inmensa mayoría de la sociedad está por un referéndum en el que los catalanes puedan decidir su futuro, y eso vuelve a ganar el 21D, con una mayoría en votos y en escaños, amplia y sólida, el sistema político español debe encontrar la fórmula legal para encauzar ese reto.

¿A usted no le provoca vergüenza leer en la 'Moleskine' de Jové que en privado hablaban de una cosa y en público sostenían la contraria?

Lo que hay en esa Moleskine es lo que el señor Jové escribía en estas supuestas reuniones en las que él participaba. Los que no estábamos en esas reuniones lo miramos todo con un cierto escepticismo. Esos son apuntes personales de Jové.

¿Usted quiere que Cataluña se independice de España? Porque lleva 20 años en el Congreso de los Diputados y nunca se ha ido...

Sí. Yo soy independentista desde los 17 años, y en estos 20 años que llevo de diputado en Madrid nunca he encontrado en los grandes partidos del Estado alguien que me ofrezca un proyecto político español inclusivo y atractivo, que reconozca que Cataluña es una nación y que tiene pleno derecho al autogobierno. Por eso cada día hay más independentistas en Cataluña.

¿También comparte esa idea de que en España hay presos políticos?

Se ha metido en prisión a líderes sociales y responsables políticos por haber tomado decisiones vinculadas al mandato democrático que nació en las urnas del 27 de septiembre del 2015. No están por haber cometido ningún delito común, no han robado, no han asesinado. Han tomado decisiones políticas, y es muy discutible que algunos de los delitos de los que se les acusa existan, especialmente los de rebelión y sedición. Estamos convencidos de que Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y los miembros del Govern son inocentes de los delitos de rebelión y sedición y ya veremos que dice finalmente la justicia europea.

¿Qué le parece la propuesta de Iceta, luego retirada, de que si es president pedirá al Gobierno de España indulto para los encarcelados?

Me parece desafortunada, primero porque las personas encarceladas son inocentes y espero que no lleguen finalmente a ser juzgadas o si los son que sean absueltas. Por lo tanto, descarto absolutamente la cuestión del indulto. Y, en segundo lugar, creo que lo que pretendió Iceta con ese anuncio, luego retirado, fue lavar su imagen frente a muchos electores catalanistas que no entienden cómo un partido como el PSC haya apoyado el 155.

¿Es aceptable que los Mossos usaran identidades ficticias y DNI falsos para investigar a políticos rivales?

Yo tengo confianza en el funcionamiento de los Mossos d'Esquadra y espero que no hayan cometido ninguna irregularidad. Me cuesta mucho creer eso que afirman de que investigaban a políticos.

¿La aplicación del 155 ha sido moderada? ¿Tiene fecha de caducidad?

La aplicación del 155 no ha sido en absoluto moderada. No lo ha sido, porque las consecuencias son muy evidentes: se han disuelto el Parlament y el Gobierno de la Generalitat, y el gobierno que manda en Cataluña es el de Madrid. ¿Eso es una forma moderada o muy dura, como hemos visto con los bienes de Sijena? Si los partidos que rechazaron el 155 ganan, los electores habrán rechazado y censurado el 155. Y nadie puede ser indiferente a ello.

Más allá de su apuesta por la independencia, ¿qué proponen?, ¿cuál es su programa de gobierno?

Este país necesita una senda de crecimiento económica robusta, y eso pasa por una apuesta por la iniciativa empresarial y también por recoser las fracturas sociales entre las generaciones más jóvenes. Cuando nosotros queremos un Estado propio para Cataluña planteamos los instrumentos que nos deben de permitir ese crecimiento económico robusto, la sutura de la fractura social y una inversión en las generaciones de niños y de jóvenes como garantía de futuro.

Mal futuro tienen otras generaciones si el adoctrinamiento en las escuelas catalanas es evidente, ¿no?

Dos ejemplos muy evidentes de que en las escuelas catalanas no se adoctrinan son Albert Rivera y Andrea Levy, que se han educado aquí. En las escuelas lo que se hace es garantizar la igualdad de oportunidades, que entre otras cosas exige que en Cataluña todo el mundo, cuando termine su educación obligatoria, sepa perfectamente como mínimo catalán y castellano, como garantía de igualdad de oportunidades.

¿Le preocupa la fuga de empresas?

Lógicamente nos debe de preocupar, y debemos trabajar para que los domicilios sociales de estas empresas vuelvan a ubicarse aquí, pero tampoco debemos fomentar el alarmismo económico en Cataluña. Se acaban de hacer públicas las cifras de volumen del puerto de Barcelona y se están batiendo récords, y lo mismo ocurre con las ventas de coches y producción en Seat. Por suerte el tejido económico y la economía productiva de Cataluña tiene una solidez evidente. Lo que genera más incertidumbre es esa incapacidad del gobierno de Madrid de ofrecer ideas y soluciones a las demandas de la sociedad catalana.

¿Qué le parece que se llame 'mala puta' a Inés Arrimadas en TV3?

Cualquier insulto a cualquier persona es absolutamente rechazable, de la misma manera que es rechazable que en otras tertulias de televisiones nacionales se nos tilde a nosotros de golpistas. Llamarnos golpistas es tan rechazable como lo que han dicho de Arrimadas. Aquí los únicos golpistas que hemos visto fueron los del 23F con ametralladoras, pistolas y tanques, y eso nada tiene que ver con Cataluña.

