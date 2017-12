Así fue el último debate electoral antes de las elecciones del 21D que refleja una Cataluña ingobernable

Lo siento pero no veo en Cataluña lo mismo que he visto en el resto de España. ¿ Alguno recuerda lo que ocurrió los meses posteriores al 11-M ?. Nunca he tenido un profesor que dijera que había que odiar a otra persona por ser diferente ideologicamente. Después del 11-M, vi como muchas amistades se rompieron totalmente, no hace falta explicar el motivo. Ayer en el debate me dio miedo ver que los candidatos en todo momento destilaban odio hacia el resto. Se odian los independentistas entre ellos, lo mismo entre los no independentistas, entre los de izquierdas, entre los de derechas. Yo que me siento orgulloso de ser español, he tenido discusiones con otros porque si no ponía una bandera de 30 metros en mi ventana no vale. Realmente este país tiene un problema que va más allá de sentimientos.