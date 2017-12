Puigdemont, sobre lo que más le gusta de España: "Cortázar"

Buenos días:



Pues a mi me gusta que el ex-president de opiniones. El que dice ser filólogo catalán, debe de saber apreciar la lengua castellana y su riqueza en clásicos y literatura hispano americana.



Si todos fuesen cuerdos, catalanistas y gobierno central sería posible un acuerdo amistoso, para otros 40 años.



Yo vivo en Madrid aunque la mitad de mi familia vive desde hace más de 60 años en Barcelona.



Nunca habían tenido problemas, pero desde que fueron a las manifestaciones españolistas, han comenzado a tener pintadas en su puerta. No habían puesto la estelada en el balcón y viven en San Gervasi que no es un barrio de la CUP.



Por tanto si el Sr. Puigdemont es de nuevo President, debería:



1. Acatar de manera explícita la legalidad vigente en Cataluña.



2. Gobernar para TODOS LOS CATALANES.



3. Terminar con la policía política que tienen montada y que asemeja a la franquista más que a la de una democracia.



4. Enterarse de las cifras económicas: de paro, crecimiento, vivienda, educación, dependencia y sanidad de Cataluña y dar su programa para eso que es tan importante para la población Y si es President tenerlo como prioritario.



Si no va por esos derroteros y solo piensa en la DUI, mal hará para su país.



Y como esto lo veo muy difícil, preferiría que la Sra. Arrimadas fuese la presidenta con un gobierno que incluyese a Iceta y Espadaler. Es lo que desea Europa, que apoyó esta idea en la visita de Valls y con el apoyo de un Premio Nobel y del Sr. Borrell.



Reflexionen todos.



Gracias