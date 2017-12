770 420

Iceta dice que no ha rectificado sobre los indultos ni ha recibido presiones del PSOE

"Prefiero equivocarme buscando la reconciliación entre los catalanes"

El candidato del PSC en las elecciones del 21 de diciembre, Miquel Iceta, ha explicado este viernes que en ningún caso ha rectificado su decisión de pedir el indulto para los cargos soberanistas que puedan ser eventualmente condenados y ha negado que haya recibido presiones del PSOE por este asunto.

Lo ha hecho en un acto para explicar sus propuestas en educación en el Casal dels Infants de Can Vinader de Castelldefels, en el que también ha participado la alcaldesa, Maria Miranda; la secretaria de Educación del PSC, Anna del Frago, y los candidatos Ramon Espadaler y Esther Niubó.

"¿Yo he rectificado con el tema de los indultos? No. Yo he dicho que es verdad que hablar de indultos cuando no hay sentencia es prematuro. Eso no es rectificar, es tener los pies en el suelo", ha destacado, y ha apuntado que los afectados tienen razón cuando piden que no se hable de indultos cuando ni si quiera han sido condenados.

Y ha insistido en que si es presidente "tomará todas las medidas y todas las iniciativas necesarias para la reconciliación", y ha manifestado que los catalanes pueden estar tranquilos porque se dejará la piel para lograr cerrar heridas. "Prefiero equivocarme buscando la reconciliación entre catalanes que acertar en mantener las heridas abiertas", ha añadido.

Preguntado por si ha recibido presiones del PSOE por haber pedido los indultos ha dicho que no y que el posicionamiento oficial del partido es "respetar una decisión personal" suya. "Soy yo quien se presenta a presidente de la Generalitat" y los compromisos los asumo yo", ha zanjado.

También ha explicado que mucha gente valora de él "la sinceridad y la honestidad de un candidato capaz de adelantarse a los acontecimientos y que quiere unir a todos los catalanes".

